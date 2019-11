Marquez végre kiünnepelte magát

Marc Marquez már hetek óta pihenhetne, de a pályán a Honda spanyol versenyzője nem tud kiengedni. A Thaiföldön világbajnoki címet szerző idősebb Marquez ugyanis az elmúlt futamokon is tövig nyomta, zsinórban öt futamot nyert, és Szepangban is a határon versenyzett, ezt jelezte szombati, hatalmas bukása is. Azonban zúzódásokkal együtt sem hagyta magát, és vasárnap a futamgyőzelemre hajtott ismét.

Ezúttal ez nem jött össze, Maverick Vinales nyerte a szezon utolsó előtti futamát, de Marquez így is hozta, amit a gyengébb versenyein szokott, második lett. Azonban nem sokáig bánkódott a győzelem elmaradása miatt, ugyanis testvére, Alex a Moto2-ben feljutott a csúcsra. Saját sikerét nem ünnepelte meg, ám testvérének a diadalánál mindenképpen ott akart lenni.

"Mindenem fáj, de jobb, hogy a testvérem ünneplése előtt minden kiadtam magamból. Ma nem volt mentség, ma volt egy versenyző, aki jobb volt nálunk. De a 11. helyről rajtolva végül a második lettem, ez nagy siker. Úgy voltam vele, hogy addig nyomom, míg elesek, és mehetek ünnepelni a testvéremmel. Csak viccelek..." - mondta Marquez a szepangi futamról.

Marquez csak egy pillanatig tréfált, majd ismét komolyra váltott, amikor a szombaton a pályán elszenvedett sérülései miatt elhunyt Afridza Munandar került szóba, a mindössze 20 évesen életét vesztő pilóta emlékének ajánlotta a dobogós helyezését. "Mozgalmas nap volt, Alex bajnoki címével, és a fiatal versenyző tragédiájával. Sajnálatos, hogy ilyesmi megtörténik, pedig mind tudjuk, milyen kockázatot vállalunk a győzelemért, a dobogóért. Nagyon jó srác volt, és nagyon lesújt az elvesztése" - mondta a Repsol Honda versenyzője.

