Rins azt hitte, a csapatfőnöke viccel, amikor bejelentette a távozását…

A Suzuki 2020-as éve a MotoGP-ben remekül sikerült, hiszen Alex Rins révén megszerezték az egyéni világbajnoki címet, és a konstruktőrök között is az övék lett a cím.

A csapatfőnöki posztot Davide Brivio töltötte be, viszont 8 év után új kihívás és egy másik versenysorozat következik a karrierjében. Ugyanis – mint ahogy azt pár napja bejelentették -, Brivio az Alpine F1-es csapatának vezérigazgatója lesz.

Brivio 2017-ben hozta az istállóhoz Alex Rinst, a spanyol pedig azóta három futamgyőzelmet és egy-egy egyéni és konstruktőri világbajnoki címet szerzett a motorversenyzés királykategóriájában a japán gyártóval.

Rins a Motorsport.com spanyol nyelvű kiadásának podcastjében beszélt arról, hogy egy nappal a hivatalos bejelentés előtt tudta meg Briviótól, hogy távozik, és először azt hitte, korábbi csapatfőnöke viccel.

„Őszintén szólva alig hallottam a dologról a hírek megjelenése előtt. Davide egy nappal a bejelentés előtt hívott fel azzal, hogy elmondja, távozik a csapattól. Először azt hittem, viccel, de igaznak bizonyult… nagyon meglepett a dolog.”

„Fantasztikus munkát végzett a Suzukinál most pedig új kihívás után néz. Nagyon jó kapcsolatot ápoltunk és ápolunk egymással. Az az igazság, hogy nagyon hálás vagyok a munkája miatt, illetve azért is, amiért lehetőséget adott nekem 2017-ben egy nehéz, sérülésekkel tarkított Moto2-es év után, ahogy azért is, mert folyamatosan bizalmat szavazott nekem.”

A Motorsport.com információi szerint a Suzuki nem keresi Brivio utódját, helyette az újrastrukturálás mellett döntöttek, és több ember között osztják szét azokat a feladatokat, amelyeket korábban ő végzett el. Rins hozzátette, nem gondolja, hogy drámai hatással lenne a csapatra Brivio távozása.

„Nem tudom, hogy pontosan milyen hatással lesz a csapat harmóniájára a távozása. De természetesen lesz egy űr, amit Davide távozása hagy. Az biztos, hogy valamilyen hatása lesz, de nem gondolom, hogy negatívan hatna az istállóra.”

„Hihetetlenül harmonikusan dolgozik a csapat, ennek a megteremtésében pedig neki is szerepe volt. Nyilvánvalóan lesznek változások, mivel Davide már nem lesz itt, de szerintem nem túl sok” – tette hozzá a 25 éves versenyző.

