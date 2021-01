Vettel nem bánja, hogy csak másfél napja lesz tesztelni az Aston Martint

Sebastian Vettel 2021-ben már a 14. szezonját kezdi majd meg a Forma-1-ben, már a Racing Pointból Aston Martinná alakuló csapatnál, akik levetkőzik magukról a rózsaszín festést is az új főszponzor érkezésével.

Azt is bejelentette már az Aston, hogy csak a téli teszt előtt mutatják be az új versenyautójuk festését, azzal pedig a csapat új megjelenését is, de szinte biztos, hogy visszatér a klasszikus British Racing Green szín.

A többi csapathoz hasonlóan az Aston Martin is a részben átalakított 2020-as autóját fogja használni idén, ami a tavaly rendszerint a 2., 3. legerősebb autó volt a mezőnyben, egy remek stratégiai húzásnak köszönhetően Sergio Perez futamot is nyert az RP20-szal Bahreinben.

Vettel korábban is kijelentette már, hogy nem felejtette el, hogyan kell vezetni, és most hozzátette, hogy a korlátozott ismerkedési idő sem fogja hátráltatni:

„Ahogyan egyelőre hallottam, csak egy teszt lesz a szezont megelőzően, és az lesz az első alkalom, amikor az új autóban fogok ülni” – idézi Vettelt az F1.com, aki ezzel valószínűleg azt is lelőtte, hogy nem használja ki a teszt előtt a filmforgatási napját az Aston Martin.

„Hogy ez probléma-e? Egyáltalán nem. Ha így alakul, akkor azzal nem lehet mit tenni. Szerintem az évek alatt azért hozzászokik az ember ahhoz, hogy nagyon kevés időt tölthet a pályán, ezért abból a lehető legtöbbet ki kell hoznia. Még akkor is, ha másfél nap tényleg nem hangzik túl soknak, jó etapokat lehet azalatt is futni.”

„Szerintem mindenki ebben a cipőben jár, és manapság már nagyon sok mindent meg tudsz csinálni a felkészülés során. Szerintem ez lesz az igazán fontos az első teszt, és az első verseny előtt is.”

A 2021-ben csapatot váltó pilóták közül csak Carlos Sainz fog tudni egy korábbi autóval pályára gurulni, se Vettel, se a McLarennél Daniel Ricciardo nem teheti ezt meg.

„Nem tudunk egyszerűen pályára vinni egy kétéves autót” – mondta az Aston Martin csapatfőnöke, Otmar Szafnauer. „Ennek ellenére mindent meg fogunk tenni, hogy Sebet minél hamarabb összeszoktassuk a csapattal, sokat fog szimulátorozni, és azután a téli tesztet is a lehető legjobban ki kell használnunk, hogy készen álljon az első versenyre.”

