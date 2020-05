Marquez „egy kicsit aggódik” a Hondás hosszabbításán

Alex Marquez a Moto2 friss bajnokaként kapott szerződést a Hondától a 2020-as szezonra, azonban csak egy évre. A koronavírus-járvány számára mindenképpen rosszul jött, mert még nem volt esélye versenyen bizonyítania magát, miközben körülötte nagyon aktív a pilótapiac.

A Yamaha és a Suzuki is bejelentette már a 2021-es pilótapárosát, a KTM is világosan kijelentette, hogy milyen terveik vannak a pilótáikkal kapcsolatban, és a Petronas SRT is tárgyal Valentino Rossival.

Ugyanakkor Alex Marquez abban a szokatlan helyzetben van, hogy még nem volt esélye arra, hogy bizonyítsa, jogosan kapta meg az ülést bátyja, Marc mellett, ami Jorge Lorenzo hirtelen visszavonulása miatt üresedett meg.

A KTM pilótájának, Pol Espargaronak a neve merült fel a sajtóban, mint a Honda ülésére esélyes pilóta, azonban a KTM nagyon ragaszkodik a spanyol pilótájához. Dovizioso szintén érdeklődött a Hondánál, ezt Alberto Puig erősítette meg.

„Jelenleg a koronavírus-járvány nem segít rajtam” – nyilatkozta Marquez a Canal+ csatornának. „Ha nem tudod bizonyítani azt, amire képes vagy, azzal a csapat is kétségek közé kerül.”

„A Suzuki, a Yamaha, és Marc is fix helyzetben van már. Minden nyitott még viszont, a Ducatinál is 4 szabad motor van (ideértette a gyári csapat mellett a Pramacot is) – egyelőre legalábbis, mert szerintem valaki már aláírt valahova, és már csak hivatalossá kell tenniük.”

„Jelenleg ez olyasvalami, ami miatt aggódok is egy kicsit, mert nem segít rajtam a helyzet, de várnom kell, és majd meglátom, mi lesz a Honda döntése.”

Marc and Alex Marquez, Repsol Honda Team Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex elmondta korábban, nem igazán szeretné, ha úgy hosszabbítanák vele, hogy nem tudott még rajthoz állni egyetlen MotoGP versenyen se. A bátyja, Marc Marquez elmondta, hogy a szerződések körülötti szokatlan helyzet miatt megváltozhat a pilóták közötti erősorrend a szezon első futamain.

„Rengeteg pilótának nincs szerződése jelenleg a következő szezonra, pedig általában ilyenkor már mindenki tudja a jövőjét” – mondta a címvédő bajnok.

„Sokat beszéltem a testvéremmel most, mert volt erre időnk bőven az elmúlt hónapokban, és ő csak várja, hogy ismét motorra ülhessen, hogy bebizonyíthassa, ő is azon a szinten van, mint a többi MotoGP pilóta. Mindenki motorra vadászik most.”

„Jelenleg csak türelmesnek kell lenni, és amikor eljön a bizonyítás pillanata, 100%-ot kell nyújtani. Másmilyen lesz a verseny is, sok pilóta az átlagosnál jobban fogja nyomni, hogy szerződést kapjon jövőre.”

