Hivatalos: Miller marad, nem érkezik Lorenzo a helyére

Az ausztrál nagyon versenyképesen kezdte a szezont, bár a katari szezonnyitón pont nélkül zárt, Argentínában és Franciaországban negyedik, míg az Egyesült Államokban harmadik tudott lenni. A Ducati-motorral hajtott Pramac-versenyző kapcsán még az is felmerült, hogy ha így folytatja, akár a gyári csapatnál is szerepet kaphat, ám Danilo Petrucci mugellói diadala szerződéshosszabbítást jelentett az olasznak, így várható volt, hogy Miller is új kontraktust kap csapatától.

Miller egyéves szerződéshosszabbításban állapodott meg a Pramac Racinggel, a következő szezon így már a harmadik lesz, amelyet az ausztrál az olasz istállóval kezd meg a MotoGP-ben. A 24 éves versenyző folyamatosan a legjobb hat között szerepel, és Brnóban meg is tudta ismételni austini dobogós produkcióját. Jack Miller csapattársa 2020-ban is Francesco Bagnaia lesz, akinek szerződése már eredetileg is érvényes volt a jövő szezonra.

Ezzel az is eldőlt, hogy a Repsol Hondával szenvedő Jorge Lorenzo várhatóan kitölti szerződését a japánoknál, korábban szóba került, hogy az olasz akár vissza is kerülhet valamelyik Ducati által támogatott csapathoz. Miller aláírásával már csak egy hely maradt hivatalosan szabadon, ám Takaaki Nakagami is szerződéshosszabbításra számíthat az LCR Honda csapatnál

"Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megegyezni. A Pramac Racing az elejétől nagyon nagy biztonságot nyújtott, és a kapcsolat a Ducatival nagyon erős. Újra megkapom a hivatalos gépet, amellyel a legjobbamat akarom nyújtani. Köszönöm a csapatnak és a Ducatinak a remek munkát" - mondta a bejelentéskor Miller.

"A mi fő célunk, hogy fiatal pilóták fejlődését segítsük elő, és esélyt adjunk nekik, hogy egy nap a Ducati gyári csapatában versenyezzenek. Jack bizonyította tehetségét, és a jelenlegi helyzete a tabellán is ezt bizonyítja. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy velünk lesz a következő szezonban is, és mostantól már azon dolgozunk, hogy még jobb eredményeket érjünk el 2019-ben" - mondta Francesco Guidotti csapatmenedzser.

"Nagyon örülünk, hogy sikerült összehozni ezt a megállapodást, amely szerint a Ducati biztosítja a Pramac számára a GP20-as gépet jövőre. Ez lesz az első alkalom, hogy a négy teljesen azonos Ducati-motor fog versenyezni, kettő a Ducatinál, kettő a Pramac-nál. Ez a hihetetlen erőfeszítés lehetőséget biztosít még több tapasztalat összegyűjtésére" - jelentette ki Paolo Ciabatti, a Ducati sportigazgatója.

