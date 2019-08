A körülmények szívták el Marquez előnyét

Marc Marquez agy fölényben volt a MotoGP-szezon jelentős részében, az austini bukást leszámítva a címvédőnek csak első és második helyei vannak idén. Az Osztrák Nagydíjon is megszerezte a pole-t, ám a versenyen már nem jött ki az időmérőn bemutatott jelentős előny, sőt, Marquez nem tudta leszakítani magáról Doviziosót, aki az utolsó kanyarban előzve győzni tudott.

A Repsol Honda csapatfőnöke szerint a spanyol versenyzőnek 3-4 tized előnye volt az edzéseken és az időmérőn, ám ez vasárnapra elillant, elsősorban a megváltozott körülmények miatt. "Talán az eső változtatta meg a pályát és a tapadást, nem vagyunk egészen biztosak benne. De valami egyértelműen megváltozott az edzésekhez képest. Hirtelen észrevettük, hogy a helyzet nem úgy alakul, ahogy azt előzetesen vártuk. Persze a tervek és az elvárások percek alatt változhatnak" - mondta a hétvégi futam kapcsán Puig.

Marquez már a futam után elmondta, hogy hibát vétettek, amiért a Michelin közepes keverékű gumijait tették fel. "A negyedik edzésen a közepesek jobban dolgoztak, mint a lágyak, de a verseny előtt azt gondoltuk, hogy lággyal kéne menni, mégis a közepesek mellett döntöttünk végül, mert emelkedni kezdett a hőmérséklet. Azt hittük, hogy a közepesek majd a futam végén jobban működnek majd, de éppen az ellenkezője történt. Éppen ezért a versenyen a legnagyobb gondot a hátsó kerékválasztás okozta, de ez még nem jelenti, hogy Dovizioso gyorsabb volt nálunk, de tény, hogy hihetetlen versenye volt" - mondta Marquez.

Puig szerint azonban semmi negatív élményt nem jelentett az Osztrák Nagydíj, ahol annyi történt, hogy a győzelemért folytatott csatában most valaki gyorsabbnak bizonyult. "A győzelemért harcoltunk, és valaki legyőzött. Elfogadjuk a vereséget, és gratulálunk neki. De most még keményebben és erősebben akarunk visszatérni. Ez a Honda és Marc mentalitása" - jelentette ki a csapatfőnök, aki a következő silverstone-i futamon már ismét gárdájában tudhatja Jorge Lorenzót is, aki négy futamot hagyott ki sérülés miatt.

