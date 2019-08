Zarco maradni akar a MotoGP-ben, de a visszalépéstől sem riad vissza

Johann Zarco nagyon szenvedett egész szezonban a KTM nyergében, korábban megszokott eredményeit jóval alulmúlta. A francia az osztrák gyári csapat motorját nem tudta megszokni, ezért az Osztrák Nagydíj után maga kérte kétéves szerződésének megfelezését, amibe a csapat belement. Zarco a jelenlegi szezont még végigcsinálja a KTM-nél, azonban hogy jövőre hol folytatja kérdéses.

Már csak azért is, mert Jack Miller szerződéshosszabbításának szerdai bejelentésével eldőlt, hogy már csak egy hely van, amelyre nincs szerződtetett versenyző, az LCR Hondánál azonban Takaaki Nakagami is hosszabbítás előtt áll. Persze a szezon végéig még változhat a helyzet, ám is elképzelhető, hogy Zarco kénytelen megválni a királykategóriától.

Még több hír: Zarco könnyekkel a szemében kérte szerződése felbontását

Zarco legújabb interjújában nem tartotta kizártnak, hogy visszatér a Moto2-be, ahol 2015-ben és 2016-ban is bajnok lett.

"Nem kell új szintjét keresnem a versenyzésnek, mert amit tudtam, az nem veszett el nyolc hónap alatt, de fontos, hogy érezzem a verseny izgalmát és intenzitását. A Moto2 egy opció lehet, de van A, B és C tervem is, talán még D is. Még minden nagyon friss, a bejelentés hétfői" - mondta a francia motoros, aki megnyugodott, hogy megtörtént a megállapodás a szakításról.

"Azt hiszem, hogy ezzel megnyugodhat a kapcsolatunk a Red Bull KTM-mel az év végéig, mondtam nekik, hogy ez egyáltalán nem ellenük irányul. Egyszerűen nem tudom elfogadni, hogy az utolsó helyekért küzdjek, amikor tudom, hogy többre vagyok képes. Ezt már bizonyítottam korábban, de nem szeretnék csak ülni a babérokon. Mindössze arról van szó, hogy szeretnék elől maradni, és ez mélyen ég bennem, amíg megvan a ritmusom és motivációm, addig mindent elkövetek, hogy ne csak simán visszavágjak majd 2021-ben, hanem akár már jövőre is" - mondta Zarco.

Miközben a MotoGP-ben gyakorlatilag elfogytak a helyek a Moto2 mellett opció lehetne Zarco számára a Superbike is, de a francia versenyző ezt mellébeszélésnek nevezte, kijelentve, hogy a sorozatváltásnak nincs egyelőre alapja. Zarco idei legjobb eredménye egy katalán futamon elért 10. hely, az Osztrák Nagydíjon csak 12. tudott lenni a KTM-mel, és az összetettben is csak a 17. pozíciót foglalja el.

