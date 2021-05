Hivatalos: Miller 2022-ben is a Ducati gyári pilótája lesz

Az olasz márka a 2021-es szezon előtt kétéves szerződést adott Pecco Bagnaiának, azonban Jack Millert csak egy 1+1 éves kontraktus keretein belül vitték fel a gyári csapathoz. Az ausztrál meglepően gyengén kezdte az idei szezon azok után, hogy az idei bajnokság egyik legnagyobb esélyesének kiáltották ki a katari szezonnyitók előtt.

Miller azonban fantasztikus formába lendült a portimaói bukása után, és Jerezben és Le Mans-ban is futamgyőzelmet szerzett, így 64 pontjával jelenleg a 4. az egyéni bajnoki pontversenyben. Miller legutóbbi eredményei után nem csoda, hogy a Ducati pont a hazai versenyük, Mugello előtt be is jelentette, hogy aktiválták a szerződésében az opcionális 1 évet.

Miller hosszabbítása után Bagnaia és Martin érvényes szerződései miatt már csak Johann Zarco sorsa kérdéses a Pramacnál, de a várakozások szerint a szintén remek formában versenyző franciával is szerződést hosszabbítanak 2022-re.

A Ducati hamarosan azt is bejelentheti, hogy 2022-re is meghosszabbítják az együttműködésüket a Pramackal, míg a jelenleg a két újonccal, Luca Mariniel és Enea Bastianinivel versenyző Avintia helyét Valentino Rossi VR46 istállója foglalhatja el a Ducati partnercsapatai között 2022-től.