Marquez elismerte: az újabb visszalépésen gondolkozott

A hatszoros MotoGP világbajnok Marc Marquez Portimaóban 9 hónap tért vissza az aktív versenyzéshez, miután a tavalyi Spanyol Nagydíjon eltört jobb karját többször is meg kellett műteni.

Marquez hetedik lett Portugáliában, 9. Jerezben, ahol azonban már nem vett részt a versenyhétvégét követő teszten. Le Mans-ban a futamgyőzelemre is esélye volt a spanyolnak, de kétszer is elesett.

A hétvégi Olasz Nagydíj előtt Marquez elismerte, hogy a jerezi verseny után felmerült benne, hogy megszakítja a visszatérést, mert vállfájdalmak gyötörték.

„Komoly lehetőség volt, hogy Jerez után ismét visszalépjek a versenyzéstől” – ismerte el Marquez a mugellói sajtótájékoztatón. „Egyeztettem az orvosaimmal, de még ők is azt mondták, hogy helyes lépés volt, hogy a testemet ismét elkezdtem hozzászoktatni a versenyzéshez.”

„A problémát azt jelenti, hogy a felkar ugye a vállhoz csatlakozik, amit már korábban műteni kellett, és talán még mindig nem volt 100%-os, ahogyan tavaly Jerezben sem. Most a felkarom már bírja a terhelést, de egy ilyen komoly sérülés után csak most jönnek elő az apróbb dolgok.”

„A vállam még mindig nincs teljesen rendben, és próbáljuk megérteni, miért jön elő ez a fájdalom a versenyhétvégéken. Az orvosok szerint normális egy ilyen felkartörés után, ha a váll és a könyök is érintett lesz, de az igazság az, hogy a vállfájdalom még most is zavar motorozás közben.”

Marquez eddig csak könnyített edzésprogramon vehetett részt a versenyek között, de Mugello előtt már egy 600 köbcentis Supersport motorral edzett, és elmondása szerint itt jött rá igazán, hogy a válla megakadályozza abban, hogy felvegye a szokásos pozícióját a motoron.

„Rá kellett jönnöm, hogy nem ülök jó pozícióban a motoron, és nem is tudok, mert ha úgy próbálok motorozni, sokkal erősebben fáj a vállam. Próbáljuk otthon, és most a pályán is megérteni, mit tartogathat még a jövő.”