Mint ismert, Valentino Rossi évek óta azon munkálkodik, hogy saját csapattal képviseltesse magát a MotoGP-ben, a VR46-os alakulat pedig a következő szezonra több gyártóval is felvette a kapcsolatot, akikkel együttműködési megállapodást kívántak aláírni.

Egy ideig terítéken volt az Aprilia és a Yamaha ajánlata is, melyek közül az utóbbi sajtóhírek szerint pénzügyi szempontból rendkívül jövedelmező lett volna Rossi számára, hiszen a VR46-nak „mindössze” 5 millió euróba került volna a gyári támogatás a japánok részéről.

A befutó ennek ellenére a Ducati lett, a hivatalos bejelentésre azonban még várni kell, az minden bizonnyal nem a jövő hétvégén esedékes mugellói futamon fog megtörténni, hanem egy héttel később Barcelonában.

Még több F1 hír: Marko Verstappen szerződéséről nyilatkozott

A hírek szerint a Ducati ezen felül hároméves szerződéshosszabbítást is be kíván jelenteni a Pramac Racing alakulatával, továbbá azt is hivatalossá teszik, hogy Miller a következő szezonban a gyári csapat támogatását élvezheti, minek után az olaszok élnek a szerződésben szereplő opcionális hosszabbítással.

A VR46-szerződés miatt a Ducati nehéz helyzetben találhatja magát, ugyanis több pilótát kíván üléshez juttatni, mint amennyinek elérhető helye lehet a mezőnyben. Miller és Bagnaia egyaránt a gyári csapatban folytatja, míg Jorge Martin és Johann Zarco a Pramacnál szerepel a jövőben.

A Moto2-világbajnok, Enea Bastianini jövője tehát egyelőre nem tisztázott, minek után őt is szerződés köti az olasz gyártóhoz. Az még kérdéses, hogy Luca Marini mellé kerülhet-e, esetleg máshol folytatja a pályafutását.

Az Apriliával kapcsolatban egyelőre sok a bizonytalanság, hiszen sok múlik a tavalyi szezon végén visszavonuló Andrea Dovizioso döntésétől, akit az utóbbi hónapokban több alkalommal is szóba hoztak a gyártóval.

Nem is volt olyan értékes az a híres gyémánt?