Dovizioso: Barcelona "vágta le a lábainkat" a harcban

A MotoGP-szezon kezdetén Andrea Dovizioso és a Ducati tűnt esélyesnek,hogy felvegye a harcot Marc Marquezzel, ám a Honda spanyolja idén még a korábbi fölényét is felülmúlja. Marquez a Hondával mindössze Austinban maradt pont nélkül, minden más futamon vagy első, vagy második lett, és az előbbiből van több. A spanyol címvédő már 98 ponttal vezet Dovizioso előtt, vagyis a thaiföldi ftamon akár el is dőlhet a 2019-es cím sorsa.

Dovizioso mindössze két futamon tudott győzni, ez a két futam és Austin volt, amelyen túlteljesítette Marquezt. A Ducati olasz klasszisa szerint ugyanakkor az esélye a vb-elsőségre már Barcelonában elveszett, amikor Jorge Lorenzo ütötte ki az élmezőnyt Marquez mögül. Persze a silverstone-i bukás sem segített, amikor Fabio Quartararo motorjának ütközve repült a levegőbe, és sérült is meg, szerencsére nem komolyabban.

"Nem olyan vagyok, aki kifogásokat keres, és nem most akarom elkezdeni. De amikor háromszor is nullázol a vb-n, az már nem rajtad múlik, és megváltoztat mindent. Barcelonáig is hátrányban voltunk, de legalább közelebb, az az incidens levágta a lábainkat, de végül is már tavaly sem voltunk Marc közelében. Csak egy fellángolásra tudtuk felvenni vele a versenyt a szezon közepén, aztán jött Silverstone. De nem azt mondom, hogy enélkül a két eset nélkül képes lettem volna felvenni Marquezzel a harcot, mert csak Ausztriában végeztem előtte" - mondta őszintén helyzetéről Dovizioso.

"Ez a valóság, és nekünk egy sor szempontból jobbnak kéne lenni, de senki más sem tudja jelenleg legyőzni Marcot. Megoldásra van szükségünk" - mondta Dovizioso, aki azt sem tagadja, hogy már Thaiföldön nehéz lesz megakadályozni Marquez megkoronázását. "Nagyon kemény, de semmi sem lehetetlen, a végéig próbálkozunk. Aragonba sem jó jelekkel érkeztünk, és még az edzéseken sem ment, de a végén másodikok lettünk, és ez is mutatja, hogy nem szabad feladni. Megértettük, hogy mi történt, és nyugodtan dolgozunk. A versenyeken szinte mindig maximumot nyújtunk."

Lewis Hamilton már a McLarennél is kipróbálhatott pár nagyon érdekes és legendás autót. Ezek közül a legértékesebb a Mercedes W125 volt, ami 1934-ben mutatkozott be.