Rossi nem is érti, miért volt ilyen lassú

A vasárnapi MotoGP-futamon senki sem tudta tartani Marc Marquez tempóját, a Honda spanyol világbajnoka hatalmas fölénnyel rendelkezett a teljes hétvégén, a futamon rajt-cél győzelmet aratott. Mögötte nagy volt a csata, ám az élmezőny küzdelméből ezúttal kimaradt Valentino Rossi. Az olasz klasszis három negyedik hely után nyolcadik pozícióban végzett.

Rossi nagyon nem volt elégedett az eredménnyel, és azzal sem, hogy 23,6 másodperccel ért célba Marquez mögött. E mellé párosul, hogy Maverick Vinales és Fabio Quartararo is túlteljesítette, vagyis két yamahás is jobb volt nála ismét. "Tudom, hogy a tempóm nem volt nagyszerű, nagyon nem volt elég, hogy a dobogóért küzdjek. De nem erre számítottam, ennél erősebb teljesítményt vártam. Nagyon nehéz volt a futam, a keményeket tettük hátra, ahogy a többi Yamaha" - mondta Rossi.

"Quartraro és Vinalesnek is voltak gondjai a végén, de nekem már a 6-7. körben hatalmas volt a visszaesés a hátsó kerék tapadásából. Sajnos lassítanom kellett, és a tempó elég gyenge lett, ugyanakkor ez már nem a kerekek hibája. Sokkal inkább a miénk, vagyis a Yamaha beállítási gondja, mert a szezon második felében kicsit módosítottunk a motoron, és ettől versenyképesebb lettem. De ez a probléma is megvolt a hátsó kerékkel, és többet is szenvedtünk, mint a többi yamahás" - vélekedett Rossi.

Az olaszt az is zavarta, hogy a vasárnapi versenybeállításokkal sokkal versenyképesebb volt, mint vasárnap. "Sajnos az aragoni pálya tapadása nagyon gyenge, olyan gyenge, mint Misanóban, vagy talán rosszabb. Idén 0,6 vagy 0,7 mp-cel lassabb a pálya, alig van tapadás. De pénteken nem voltam olyan rossz, szombattól viszont problémáink adódtak, és a vasárnap volt a legrosszabb. De hogy miért, nem tudjuk" - mondta kissé értetlenül Rossi.

Rossi Yamaháján több változtatást is eszközöltek, többek között szénszálas elemek kerültek beépítésre a misanói tesztet követően, de Rossi szerint ezeknek nincs köze a tempójához. "Már Ausztriában is megvolt a tapadásnak ez a hiánya, és Silverstone-ban is, pedig ott még a régi elemekkel mentem. Ez valami más lesz, mert a hátsó kerék tapadásának a hiánya, különösen a szélén a keréknek, nagyon alacsony" - tette hozzá Rossi.

