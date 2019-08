A Yamaha végre teljesíti, amire Rossi két és fél éve vár

Valentino Rossi két éve a Holland Nagydíjon állhatott utoljára a dobogó tetején, és bár az idei szezont két pódiummal kezdte, valójában az olasz versenyképességének visszaesése nyilvánvaló. Maga Rossi nem tagadja, hogy korosodik, de a 40 éves klasszis szerint sokkal inkább a Yamaha teljesítményére fogja a gyengébb eredményeket. A világbajnok azt sem tagadta, hogy voltak problémái az elmúlt időszakban a gyári csapat munkájával, szerinte nem a legmegfelelőbb irányt vette a Yamaha.

Azonban éppen a nyári szünet előtt már azt mondta, hogy a csapat elkezdte újra felvenni a fonalat, és talán ennek eredménye, hogy Rossi az elmúlt két versenyen már az élmezőny mögött tudott végezni. Ausztriában és Silverstone-ban is a negyedik helyen végzett, és a misanói futam előtt további fejlődésben reménykedhet, miután kiderült, hogy csapata komoly fejlesztéseket visz San Marinóba.

"A Yamaha elkezdett okos dolgokon dolgozni, a kigyorsításon, az elektronikán, hogy jobban kezelni lehessen a hátsó kereket. Ezek azok a dolgok, amiket már két és fél éve kértem, de még választ sem kaptam az elmúlt hónapokig. Talán sikerül fejlődni, és akkor még idén és jövőre is versenyképesebbek leszünk" - mondta Rossi.

A Yamaha kétségtelenül lóerőhátrányban van a riválisokkal szemben, és Rossi azt reméli, hogy legalább a hátrányt sikerül megfelezni a Ducatival szemben. "Fejlődünk, de még mindig nagyon hosszú az út előttünk. Általában hét-nyolc tized a lemaradásunk a legjobbakkal szemben a versenyeken, a többi motor 12 km/h-val tud többet az egyenesekben. Annyira nem leszünk erősek az egyenesekben, mint a Ducati, de dolgoznunk kell azon, hogy a hátrány a felére csökkenjen" - mondta Rossi, aki ebben az idényben zsinórban maradt le a pontszerzésekről az idény közepén, sokszor csak saját magát hibáztathatta az esésekért. A két zsinórban szerzett negyedik hellyel azonban megerősítette a helyzetét a középmezőny élén, 116 ponttal hatodik a MotoGP egyéni tabelláján.

A Yamaha tavaly más vonalon mozgott, a csapat a megszokott lengőkart szénszálasra cserélte, amivel a gumik élettartamát lehet meghosszabbítani, ez is egy olyan terület volt, ahol Rossi fejlődést árt korábban. "Ezt is sokszor kellett kérnem, és azt remélem, sőt, hiszem, hogy a szénszálas megoldással sokat fejlődtünk. Szóval azt remélem, hogy a Yamaha minél előbb tud fejlesztéseket hozni, nem világos most a helyzetünk, de remélem, hogy nem kell sokat várni" - zárta szavait Rossi.

Tatiana Calderón az Alfa Romeo F1-es csapatának színeiben kapott lehetőséget arra, hogy egy királykategóriás autóval teszteljen a franciaországi Paul Ricardon.