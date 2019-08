Dovizioso fizikailag jól van, de sokat vesztett a balesettel

Andrea Dovizioso világbajnoki álmai foszlottak szerte, amikor a Brit Nagydíj első kanyarjában nekiment az előtte eső Fabio Quartararo motorjának. Az olasz hatalmasat esett, még az is kész csoda, hogy végül saját lábán, jelentős sérülés nélkül megúszta a borulást. Dovizioso nem sérült meg komolyabban, de egy jelentős zúzódás alakult ki a csípőjénél.

Szerencsére bizonyítja, hogy jól van, hogy a kétnapos misanói teszten már ő is motorra ülhetett, vagyis néhány nappal a bukás után ismét versenyképes állapotban tudott lenni. Ugyanakkor az olasz szerint nem múlt el nyomtalanul a silverstone-i bukás, és ezt jól mutatták a misanói teszt eredményei is. Pénteken Dovizioso a 17. helyen zárt, és 1,860 másodperc hátránya volt az élen végző Quartararo mögött.

"Szerencsére sikerült végigcsinálni a napot, és egy fél tesztelést így, fizikailag ugyanis rendben vagyok. Az elmúlt napokban sikerült jól dolgozni otthon, sikerült összeszednem magam, még ha kicsit csalódott is vagyok" - jelentette ki Dovizioso a misanói teszt után. Az olasz egyike volt azoknak, akik nm a szuperlágy gumikat tesztelte, ennek is tudható be a jelentős lemaradása a legjobbaktól.

"Nagyon fontos menet volt ez, mert tavaly egy másik pályát ismertünk meg, kisebb tapadással, és sikerült némi érdekes gyakorlást elvégezni mind a beállítások, mind pedig az alkatrészeket illetően" - jelentette ki Dovizioso. "Persze nem vagyok teljesen elégedett, elsősorban a sebességgel, de fontos volt, hogy ott legyünk ezen a teszten, hogy megfelelően fel tudjunk készülni a hétvégi futamra."

Tavaly ez elég jól sikerült a Ducati olasz versenyzőjének, aki a MotoGP idény során harmadik győzelmét aratta 2018-ban Misanóban, míg idén két futamgyőzelemmel a háta mögött várja a San Marinó-i Nagydíjat. Az elmúlt szezonban Dovizioso végül második lett Marc Marquez mögött, az olasz idén is az éllovas spanyolt követi a tabellán.

