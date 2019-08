Vettel vajon mit mutogatott Kiminek?

A Német Nagydíj csütörtöki sajtónapján az FIA eseményén Sebastian Vettel és Kimi Raikkonen is meghívást kapott. Az Alfa Romeo és a Ferrari világbajnok versenyzője természetesen eleget tett a kérésnek, és volt egy pont, amikor mindenki azon gondolkozott, hogy a német mit mutogathat az asztal alatt a finnek.

Vettel telefonján valami nagyon érdekes dolog lehetett, és úgy tűnt, hogy még Räikkönent is meglepte a korábbi csapattárs.. Talán a hétvége folyamán kiderül, hogy miről volt szó. A világbajnokok azonban azt elárulták, továbbra is nagyon jóban vannak, hiába versenyeznek már külön. A legvadabb pletykák szerint még Räikkönen visszatérése is lehetséges lehet, de most Vettel helyén, amire talán még a minimálisnál is minimálisabb az esély.