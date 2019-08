Tűzoltócsővel locsolták az F1-es rajongókat a Német Nagydíjon

Sajnos a globális felmelegedés miatt egyre forróbbak a nyarak, és ez idén is jól látszik, amikor már nem ritka a 40°C-os levegő-hőmérséklet, mint azt láthattuk az Osztrák Nagydíjon is a Red Bull Ringen. Nyilvánvalóan a legnagyobb kihívás a rajongók előtt áll, akik órákat is eltölthetnek a tűző napon, de még az árnyékban is igen meleg tud lenni, beleértve a páratartalmat.

A Német Nagydíj szervezői mindent megtesznek azért, hogy a szurkolók a lehető legkényelmesebben érezzék magukat, és ennek érdekében például a csütörtöki sajtónapon tűzoltócsővel locsolták az embereket a lelátókon, akik a forróságtól menekültek, mert aznap valóban nagyon magas volt a hőmérséklet.