Vettel eldobta a mercedeses sapkát: meggyőzte a gyereket (videó)

Sebastian Vettel édesapaként pláne jól tudhatja, hogy mit jelenthet a rajongás a gyerekek részéről. A négyszeres F1-es világbajnok sok évvel ezelőtt Michael Schumacherért rajongott, akivel később barátok lettek és még egy mezőnyben is versenyeztek, így egy olyan álom teljesült, amire nehéz szavakat találni.

Vettel következő nagy álma az volt, hogy a Ferrarihoz kerüljön, ami sikerült is neki, és 2015 óta a csapatnak versenyez. A német rekorder az olaszokkal egyelőre nem ért fel a csúcsra, de jelenleg is ezen dolgozik, és 2020-ban újra jó esélye lehet erre. A legnagyobb ellenfél és rivális továbbra is a Mercedes.

Ha már Mercedes, akkor nézzünk meg egy nagyon kedves jelenetet, ahogy Vettel találkozott két kisebb rajongóval Austinban. A jelenet nem igényel különösebb kommentárt, mert az szavak nélkül is nagyon egyértelmű.