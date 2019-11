Csúszik a Schumacher film bemutatója

Michael Schumacher 25 évvel ezelőtt nyerte első világbajnoki címét a Forma-1-ben, ráadásul idén januárban töltötte be az 50. életévét. Ennek apropóján került szóba egy dokumentumfilm megrendezése, amely a német legenda életét mutatja be. A Schumacher című film mozikba kerülésére a RaceFans cikke szerint azonban még várni kell, ezt maga a producer jelentette be.

"A Schumacher-film bemutatásának időpontját elhalasztottuk. A rendezésnek több időre van szüksége, hogy elkészüljön az alkotással, a rengeteg alapanyag feldolgozásával. Az új időpontról később tájékoztatjuk a közönséget" - szól a hivatalos bejelentés a bemutató időpontjáról. A bejelentés szerint a filmben eddig sosem látott felvételek mellett megszólalnak a családtagok is.

A filmet Michael Wech és Hanns-Bruno Kammertöns készítik, akiknek nevéhez fűződik a Boris Becker, a spíler című korábbi dokumentumfilm is az egykori német teniszcsillagról. A hétszeres világbajnok Schumacher súlyos balesetére és az az utáni életére már nem terjed ki a dokumentumfilm.