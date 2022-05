A Ferrarinál vendégeskedett az FIA elnöke, ajándékcsomaggal távozott - képek!

A Ferrari és az FIA kapcsolata nagyon fontos mindkét félnek, hiszen egy részről utóbbi testület az egyetlen döntéshozó a sportágban, másrészről pedig az olasz istálló fontos értéket képvisel a Forma-1 számára. Mohammed ben Szulajem elődje, Jean Todt például korábban az olasz csapatnál is dolgozott, mielőtt az FIA elnöke lett.

Úgy tűnik, hogy Todt lemondása után is megmarad a jó kapcsolat a két fél között és ezt igyekeznek is ápolni. Az FIA elnöke meglátogatta az olasz istállót és több képet is megosztott a Twitteren.

Ben Szulajemet királyi fogadtatásban részesítették Maranellóban. Az elnök egy tweetben a következőket írta: „Nagyszerű látogatás a Ferrari főhadiszállásán, gyárában és múzeumában Maranellóban tegnap. Köszönöm szépen a fogadtatást és a gyümölcsöző beszélgetéseket". Köszönetét nem másnak, mint John Elkann elnöknek, Piero Ferrari alelnöknek, Benedetto Vigna vezérigazgatónak és Mattia Binotto F1-es csapatfőnöknek fejezte ki.

Az, hogy a csapat és az FIA elnöke is szeretné fenntartani a kölcsönös kapcsolatokat, nem meglepő. A Ferrari a Forma-1 történelmi csapat, az FIA pedig az egyetlen szabályozó testület. Az FIA és a csapat közötti jó kapcsolat mégis kritikák kereszttüzébe került 2020 elején, ugyanis akkor derült ki, hogy titkos egyezség született a csapat és az FIA között a csapat által 2019-ben bevetett illegális megoldások miatt.