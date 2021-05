A Motorsport Network új vezérigazgatót nevezett ki a Motorsport.tv élére

London, 2021. május 12.: A Motorsport Network megerősítette a közvetlenül a fogyasztóknak szánt szolgáltatását azzal, hogy a tapasztalt iparági veteránt, Simon Dankert nevezte ki a Motorsport.tv élére.

A Motorsport.tv vezérigazgatójaként Simon a különböző közvetítői platformok esetében megszerzett tapasztalatára fog majd építeni, hogy kereskedelmi és nézőszámbeli növekedést érjen el a platform esetében. Simon több éven keresztül dolgozott az NFL-lel és az Overtierrel, hogy egy jól kidolgozott kereskedelmi növekedési stratégiát tudjanak bevezetni az NFL Game Pass esetében. Ezt megelőzően Simon az Eurosport Playert irányította az Egyesült Királyságban és Németországban a Discoverynél, újra elindítva az előfizetős szolgáltatást, és olyan márkákat vitt el a lelkes rajongók számára, mint a MotoGP, a nagy kerékpáros körversenyek vagy a Bundesliga. Simon emellett egy tanácsadói vállalkozást is indított, amely nagy sportligáknak és közvetítőknek segít elindítani a saját OTT-platformjukat.

A BBC Studiosnál töltött ideje alatt Simonnak kulcsszerepe volt abban, hogy a BBC globális partnerséget kötött a Netflixszel, az Apple-lel, illetve a YouTube-bal is, miközben felügyelte annak növekedését. Emellett ő felelt a BBC Studios DTC-üzletágáért is, miközben a kereskedelmi, a termék, a marketing és a szerkesztői oldalt is irányította.

Simon bizonyított készségekkel rendelkezik a média- és sportvállalkozások növekedési stratégiáinak kidolgozása terén. Folyamatosan sikerült neki jelentős profitot és vásárlói növekedést elérnie ezeken a területeken.

A Motorsport Networknél Simon a Motorsport.tv csapatát fogja majd irányítani, és ő felel majd a platform általános célkitűzéseiért és annak növekedéséért, miközben kapcsolatokat épít ki új és meglévő kereskedelmi partnerekkel és versenysorozatokkal egyaránt, valamint fontos szerep hárul a közönség növelésére és megtartására is. Ő lesz felelős a Motorsport.tv szolgáltatásainak kiterjesztéséért, új jogok megszerzése és a felhasználóknak kínált szolgáltatások optimalizálása révén.

Emellett felügyelni fogja még a világ első, élő motorsportos hírcsatornáját, a Motorsport.tv Live-ot, amely idén áprilisban indult útjára.

James Allen, a Motorsport Network elnöke így nyilatkozott: „Nagyon örülök, hogy felkeltettük egy Simon-kaliberű szakember érdeklődését, és ő lesz az, aki a következő szintre emeli a Motorsport.tv-t. Simon eddigi munkássága, tapasztalata és személyisége megfelel azoknak a kritériumoknak, melyeket ennek a kiemelkedően fontos pozíciónak a betöltéséhez kerestünk. A televíziózás világa az elmúlt időben hanyatlásnak indult, ami hihetetlen lehetőségeket kínál az előttünk álló években. Simon segíteni fog abban, hogy kihasználjuk ezeket a lehetőségeket.”

Simon Danker, a Motorsport.tv vezérigazgatója az alábbi szavakat fűzte hozzá: „Örülök, hogy csatakozhatok a Motorsport Network tehetséges csapatához. Úgy érzem, üzleti szempontból izgalmas időszak vár ránk.”

A Motorsport Network csaknem 56 millió lelkes motorsportrajongóhoz jut el minden hónapban. A Motorsport.tv által az előfizetők napi szinten követhetik a motorsport világával kapcsolatos híreket és a versenyek eseményeit.