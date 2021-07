Susie Wolff: „Egy Wolff elég a Forma-1-be”

Susie Wolff tudja, milyen érzés egy csapatfőnök számára, amikor azt látja, hogy versenyzője az egyik pillanatban vezeti a Formula E világbajnoki tabelláját, a másikban pedig zuhanórepülésbe kezd. Ilyen hullámvasutat minden csapat átélt a hetedik szezonban a kvalifikációs szabályok miatt, amelyek a bajnokság éllovasait büntetik, és szinte ellehetetlenítik a konzisztens munkát.

„Ez az első londoni futamom, amit már nagyon várok" - mondta. „És igen, van egy versenyzőm, aki versenyben van - további 12 versenyzővel együtt, akik még versenyben vannak! És ez óriási kihívás a Formula E számára. Vannak benne változók, ami eléggé megnehezíti a következetességet. Nehéz hétvégénk volt New Yorkban, úgyhogy meg kell próbálnunk visszavágni - négy futam van hátra, és minden adott, hogy játszhassunk.

„Úgy gondolom, hogy a Formula E nagyon fontos része a szórakoztató tényező. És ez olyasvalami, aminek nagyon is tudatában vagyunk; izgalmas versenyeket akarunk nyújtani. Eerre remek példa volt a monacói ePrix; a nagydíj pályáján mentünk, de így is sok előzésünk volt, az utolsó körben változott a sorrend.

„A támadó üzemmód általában izgalmassá teszi a versenyt a stratégia szempontjából, és az, hogy mindig vannak előre-hátra mozgó autók. És vannak más részek is, mint például a Fanboost, amit szerintem pont megszabadulhatnánk. De ez egy nagyon izgalmas szezon volt, sok különböző győztessel. Lehet vitatkozni azzal, hogy ez egy kicsit túlságosan változó, és nem eléggé a sportszerűségre épül. Ezt is megvizsgáljuk."

A kvalifikációs formátum megváltoztatását, akárcsak a Formula E más következő lépéseit, helyesen kell kezelni; ez a sorozat már nem gyerekcipőben jár. Most már inkább tinédzser korban van, a növekedési fájdalmakkal küzd, és a jövőre nézve helyes döntéseket kell hoznia, különösen a gyártók közelmúltbeli kiesése miatt.

„Már nem vagyunk az a fiatal startup, most olyan változások előtt állunk, amikor valóban szilárd alapokra van szükségünk, és rövid-, közép- és hosszú távú tervvel kell rendelkeznünk a sportág növekedésével kapcsolatban” - mondta Wolff. „Nagyon jó emberek vesznek részt a menedzsmentben, akik tudják, hogy vannak bizonyos területek, amelyeken változtatni kell, hogy jobb show-t hozzunk létre, és hogy hosszú távon jobb helyzetbe kerüljünk. A nagy nyilvánvaló változás, hogy jön, a Gen 3 (új autómodell) korszaka, amely a következő szezon végén kerül bevezetésre. Nyilvánvalóan rengeteg megbeszélés zajlik arról, hogy hogyan lehet a legjobb formátumot biztosítani, a feltöltéssel és talán a kvalifikációs formátum megváltoztatásával, hogy egy kicsit több sportos eredetiséget vigyünk bele.”

Mindazok mellett, amit csapatfőnökként elért, Wolff leginkább az elmúlt évtized egyik legerősebb hangjaként volt ismert az elmúlt évtizedben a nők motorsportban való nagyobb szerepvállalásának előmozdítása érdekében. A Dare to be Different program úttörőjeként egyesítette azt az FIA Girls on Track programjával, és idén jelentős növekedést ért el a "Rising Stars" tehetségkutató programmal, a Ferrarival partnerségben.

„Nagy segítségünkre volt az a tény, hogy a sokszínűség egy felkapott téma a nagyvilágban, nem csak a motorsportban” - mondja. „Az emberek most már elvárják, hogy sokszínű környezetet lássanak. És nem elég jó nekik, ha az nem sokszínű. A probléma az, hogy jó, ha beszélünk róla, ha van lendület. De a lényeg az, hogy mindannyian tegyünk lépéseket, hogy valóban változást érjünk el. Annyi nagyszerű lehetőséget látunk, és egyszerűen nincs elég női tehetség, aki betöltené ezeket a lehetőségeket. Ezért a Girls on Track kezdeményezésen belül nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az alulról építkezőkhöz eljussunk, és biztosítsuk, hogy a sportágat megnyissuk. Anagyon okos és tehetséges nőkből, akik már most is sikeresek a sportba, példaképeket akarunk létrehozni.”

Wolff felügyelte a sokszínű munkaerő kialakulását a Venturinál, jelenleg a csapat 33%-a női alkalmazott, sokan dolgozó anyák, mint ő maga, „mi vagyunk a leghatékonyabb emberek, mert egyszerűen azoknak kell lennünk!” - nevet.

„De azt is be kell bizonyítanom, hogy ez sikeres, mert végső soron én vagyok felelős a csapat teljesítményéért. És remélem, az idei Formula E-ben nyújtott teljesítményekkel megmutattuk, hogy valójában ez működik."

Ami a saját jövőbeli ambícióit illeti, Wolff kizárta, hogy csapatfőnökké váljon az F1-ben: „Azt hiszem, elég egy Wolff a Forma-1-be! Különben egy falka lenne" - nevetett, utalva férjére, Totóra, a Mercedes F1-es csapatának csapatfőnökére.

„Amikor csatlakoztam a Venturihoz, teljesen más volt a helyzet, mint most. Izgalmas dolgok állnak a csapat előtt. Új amerikai tulajdonosunk van, aki nagyon ambiciózus a jövőre nézve. A saját személyes utam; olyan ember vagyok, aki mindig szeret fejlődni, szeretem hajtani magam és kihívások elé állítani magam, hogy folyamatosan fejlődjek. Szóval, ha vége a szezonnak és számot vetek, remélhetőleg büszke lehetek majd arra, amit csapatként elértünk, és aztán megnézhetem, mi jön a jövőben."