A Maserati 2023-ban a Venturival áll össze?

Nemrég rajtolt el a Formula E nyolcadik idénye, a második fordulóra pedig nem kell sokat várni, hiszen most hétvégén Mexikóvárosba költözik a mezőny. Az Alejandro Agag által életre hívott széria viszont már a jövőbe tekint.

A szaúd-arábiai paddockban már most sok szó esett a következő idényről, amikor is bevezetésre kerülnek az új, Gen3-as autók, miközben az FE szeretné valahogy kompenzálni az olyan gyártók kivonulását, mint az Audi és a BMW.

Arról nem is beszélve, hogy a mostani év végén a Mercedestől is búcsút fog venni a sorozat, a Venturi Racing pedig komoly átalakításokon mehet keresztül. A hírek szerint ugyanis egy amerikai befektetői csoport már megegyezett a monacói bázisú alakulattal, hogy átveszik azt Susie Wolfftól.

További híreink: A Ferrari megegyezett a Mercedes korábbi szponzorával

A Venturi egyébként az első két futam után vezeti a csapatok bajnokságát, illetve az egyéni pontversenyt is, köszönhetően Edoardo Mortarának, ami jól mutatja, hogy idén talán komolyan számolnunk kell velük.

Ez pedig remek alkalom lehet a Stellantis egyik márkájának, név szerint a Maseratinak, hogy együttműködésbe kezdjen a Venturival, miután az olaszok még a szezon kezdése előtt bejelentették, hogy 2023-tól belépnek az FE-be, és szeretnének valaki oldalán sikeressé válni.

Hosszabb távon ők is át szeretnének állni az elektromos autókra, így pedig pont kapóra jön nekik ez a lehetőség, amellyel hirdetni tudják majd saját magukat. Emellett pedig arról is pletykálnak, hogy a DS távozik a Techeetah mellől, és átnyargal majd a Dragon Penske-hez, ahol jelenleg Antonio Giovinazzi is versenyez.

Vagy akár arra is van esély, hogy az F1-ből kiszorult olasz végül a Maseratinál köt majd ki, amennyiben nem talál magának visszautat a királykategóriába.

Verstappen érdekes részletet árult el a szezonzáró kapcsán