Bird simán nyert New Yorkban, és a bajnokságban is az élre állt

A szezon 11. viadala mindenképpen izgalmasnak ígérkezett, és nem is kellett csalódnunk az elektromos széria eseményeiben.

Miközben a tegnapi győztes, Maximilian Günther csak a mezőny végéről indulhatott, addig a Jaguárok szépen kisajátították az első rajtsort maguknak. A bajnokságot vezető Edoardo Mortara pedig a 14. pozíciót szerezte meg a magyar idő szerint délután futott kvalifikáción.

A rajtnál szépen jött el a mezőny, de az időmérőn műszaki hiba miatt az utolsó helyről rajtoló Jean-Eric Vergne-nek nem volt szerencséje, hiszen a kétszeres francia bajnok egy métert sem tudott megtenni a versenyen, egyszerűen a célegyenesben ragadt.

Emiatt pedig egyből jött is a biztonsági autó, de szerencsére nem volt bent sokáig, csak addig, amíg le nem tolták Vergne kocsiját. Az élen nem változott a sorrend az újraindítás után sem. Bird vezetetett Evans, valamint Nick Cassidy előtt.

Hátrébb azonban volt küzdelem és lökdösődés bőven, ennek egyik kárvallottja René Rast volt, akinek megsérült a kocsija és teljesen hátraesett. A versenyzők egyébként már a futam elején elkezdték felvenni a kétszer kötelezően használandó támadó üzemmódot.

Mortara is hibázott egy komolyat, miután agresszív manővert igyekezett bemutatni az előtte haladó BMW-vel szemben, de végül ő járt pórul, így egészen a 21. helyig esett vissza. A futam első harmadában a két Porsche és különösen André Lotterer ment erősen, hiszen a német több helyezést is tudott javítani.

A top háromban közben a két Jaguar és Cassidy csatázott egymással. A Virgin versenyzője felvette a támadó módot, és egy idő után sikerült is maga mögé utasítania Evanst, így feljött a második helyre. Az új-zélandi azonban nem hagyta ezt annyiban, és miután ő is felvette az extra energiát biztosító támadó üzemmódot, vissza is előzte Cassidyt.

Mögöttük is történt változás, a tavalyi bajnok, Antonio Felix da Costa előzte meg a két Porschét, akik egyszerre vették fel a támadó módot, így a portugál beugrott eléjük a visszafordítóban, majd előttük is tudott maradni. Az első hatos mögött pedig Alexander Sims jött fel hetediknek.

Az élen Bird szépen kontrollálta a tempót, a többiek nem nagyon jelentettek rá veszélyt, de a második helytől lefelé rendesen gyűrték egymást a pilóták. Evans, Cassidy, Da Costa és a két Porsche csatáztak.

Hátrébb a két korábbi bajnoki rivális, Lucas di Grassi és Sebastien Buemi estek egymásnak, a vége pedig az lett, hogy a brazil kiforgatta Buemit, ezért pedig kapott egy tíz másodperces időbüntetést.

Az utolsó percekben Evans elkezdett hátraesni, miután Cassidy és Da Costa is megelőzte őt. Ezt követően nem sokkal pedig a két Porsche is megette, így a tegnapi kiesése után megint balszerencséje volt. A legvégén még pontot sem tudott szerezni, mert egészen a 13. helyre esett vissza. Később aztán kiderült, hogy falazott, és ez okozta a gondot nála.

Ezzel pedig kialakult a dobogósok sorrendje. Bird végül simán húzta be a győzelmet, és már a harmadik sikerét aratta New Yorkban, ráadásul a bajnoki vezetést is átvette. A második Nick Cassidy, a harmadik pedig a nagyot küzdő Antonio Felix da Costa lett.

Mögöttük nem változott már a sorrend a futam végén, az utolsó pontszerző pozícióban a tegnapi verseny győztese, Günther ért célba.

Íme a végeredmény:

