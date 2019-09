Bemutatta az Audi az új festését a Formula E-ben

Természetesen az Audi is gőzerővel készül az új idényre a Formula E-ben, amiben már a Mercedes és a Porsche is szerepet fog vállalni, így összeállnak a németek, hiszen a legutóbbi bajnokság óta a BMW is képviselteti magát az elektromos bajnokságban.

Az Audi egy új festéssel hangol az év végén kezdődő 2019/2020-as szezonra, melynek ideje alatta az eddig megszokottakhoz hasonlóan Lucas diGrassi ( Lucas di Grassi ) és Daniel Abt fogja vezetni az autókat. Tvaly Di Grassi a harmadik helyen zárta a bajnokságot, míg Abt hetedik lett. A csapat pedig 203 ponttal másodikként végzett a 222 pontos bajnok DS Techeetah mögött. Az éles tesztelés jövő hónapban veszi kezdetét Valenciában.