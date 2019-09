Costa távozik a BMW-től, Gunther érkezik a helyére

A BMW tavaly mutatkozhatott be a Formula E-ben az Andretti istállóval közösen indított projektjének keretén belül. A csapat az első szezonjában csak az 5. helyen fejezte be a bajnokságot, ami kissé elmaradt attól, mint amit a közönség várt volna tőlük, noha rögtön győzelemmel és egy harmadik hellyel kezdték az idényt, majd a következő hétvégén is sikerült győzniük.

Az amerikai színekben induló BMW i Andretti Motorsport azonban ezután már csak pár alkalommal volt dobogós és többségében gyengébb eredményeket ért el, leszámítva egy-két jobb pontszerzést. A csapat portugál pilótája, akit Monacóban még ki is zártak, végül 99 ponttal a neve mellett a 6. helyen fejezte be az idényt, így összességében nem nyújtott rossz teljesítményt, bár a szezon elején az a két kiesés sokba került számára. A másik autóban Alexander Sims ült, aki csupán a 13. helyen fejezte be a szezont Pascal Wehrlein mögött és Edoardo Moratra előtt.

Antonio Felix da Costa, aki távozik a csapattól, elmondta, a BMW mindig is szívében marad, de most új kihívások várnak rá és hamarosan bejelenti, hogy hol folytatja tovább. Főként a bajnok DS Techeetah istállóval hozták szóba, ahol Andre Lotterer helyét veheti át, aki az idén bemutatkozó Porschéhoz szerződött. Costa hozzátette, több mint hálás a BMW-nek mely az elmúlt években megadta neki a lehetőséget arra, hogy sok különböző versenyautóval állhasson rajthoz, aminek ideje alatt rengeteget tanult. „Bár most új kihívásokkal szembesülök, mindig is szeretettel nézek vissza a BMW-vel eltöltött időszakomra. Ez egy nagyszerű és intenzív idő volt velük közösen a Formula E-ben.”

Maximilian Günther, BMW i Andretti Motorsport Fotó készítője: BMW

A másik pilóta még mindig nem került bejelentésre, de Costa távozása növeli Sims esélyeit arra, hogy maradhasson, addig Maximilian Gunther érkezése már hivatalos, aki idén három futamon nem állt rajthoz és 20 pontot szerezve a 17. helyen végzett. A német pilóta a privát Dragonnal versenyezhetett az első FE-szezonjában, mely előtt az F2-ben indult, de csak 14. lett. 2017-ben az F3-ban azonban két idény után harmadikként fejezte be a kiírást.

Gunther hálás a lehetőségért és fantasztikusnak tartja, hogy a BMW i Motorsport részesévé válhatott, ami egy nagy lehetőség számára. Úgy érzi, a következő lépés megtételéhez a BMW egy nagyszerű eszköz, és igyekszik mindent kihozni magából, hogy a lehet legjobban teljesítsen. A múlt is a márkához fűzi a pilótát, nemcsak a jelen és a jövő, mivel 2011-ben a formulaautós pályafutását a Formula BMW Talent Cupban kezdhette meg.

