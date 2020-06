Hivatalos: Rast ül be az elküldött Abt helyére az Audinál a Formula E hátralévő szezonjában

A 33 esztendős René Rast igen nagy név a túraautózásban. Számos nagyobb sikert tudhat a neve mellett. Többek között a Porsche Supercupa mezőnyében is nyerni tudott. Rengetegen futamon állt rajthoz a különböző kategóriákban.

A Porsche Supercup-ot 2010 és 2012 között nyerte meg három alkalommal, miközben Le Mans-ban is rajthoz állt, ahol 2016-ban az Oreca 05-Nissannal második lett Rusinov és Stevens mellett az LMP2-es kategóriában.

A DTM-ben 2016-ban mutatkozott be, és sokat nem kellett várnunk, hogy a legendás szériában is letegye a névjegyét. 2017-ben és 2019-ben bajnok lett az Audi RS5 DTM-mel. Ez 2018-ban is majdnem sikerült neki, amikor második lett, szintén az Audi Sport Team Rosberg színeiben.

Most egy teljesen új kihívás vár rá Lucas di Grassi csapattársaként a Formula E-ben az Audi Sport Abt Schaefflernél. A szimulátoros trükközés miatt elküldött Daniel Abt helyét veszi át a szezon hátralévő részében.

Eddig egyetlen egy FE-versenyen indult, még a második szezonban Berlinben. Most hat futamot kap arra, hogy bizonyítson, ami egy igen sűrű naptárat jelent a három dupla versenyhétvégével. Rast természetesen már nagyon várja az új kihívást.

Egyelőre csak a július eleji és a szimulátoros tapasztalataira építhet a folytatásban, így nem lesz könnyű dolga. A berlini forduló azonban különleges lehet számára, majd 9 napon belül 6 versenyen szerepelhet. „Rengeteg alkalmam lesz a gyors tanulásra.”

Dieter Gass, az Audi Motorsport vezetője bízik Rast képességeiben, aki szerinte a pályafutása során már többször bizonyította, hogy sok különböző autóval tud igazán versenyképes lenni, és a kezdetektől rajta volt a rövidített listájukon.

