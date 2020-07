A kegyvesztetté vált Abt veszi át Ma Qinghua helyét a hátralévő versenyeken a NIO 333 csapatnál

Daniel Abt nagyon nagy tapasztalatokkal rendelkezik a Formula E-ben. Eddig összesen két futamot nyert az elektromos szériában, ami jövőre már világbajnokságként folytathatja tovább. Az elmúlt hónapban az Audi felfüggesztette őt, miután kiderült, hogy a Formula E hivatalos online bajnokságában egy szimulátoros pilótát indított maga helyett.

Abt természetesen bocsánatot kért a történtekért, de az, amit előtte csinált, igen sokba került számára. Az Audi sokat nem várt a versenyző helyettesítésével, és Rastot választotta, aki a DTM-ben tette le a névjegyét a két bajnoki címével.

Abt sem marad ülés nélkül, és Ma helyettese lesz a NIO 333 névre keresztelt istállónál. A kínai versenyző a koronavírus okozta korlátozások miatt nem tudta vállalni a szezon hátralévő részét, azonban ez lehetőséget nyitott a német előtt.

„Mindig is szerettem a versenyzést és a Formula E-t, így ez egy nagyon izgalmas lehetőség, hogy ott lehetek az utolsó hat versenyen, köztük a hazai futamommal, és továbbra is minden egyes Formula E versenyen részt vehetek.”

„Az elmúlt három évben egy vezető gyártóval dolgoztam együtt, így rengeteg tapasztalattal rendelkezem és ez segíthet a csapatnak. Mindent megtesznek az eredmények elérése érdekében Oliverrel.” - mondta Dabt.

Abt boldog lehet, mert mindez azt is jelenti, hogy a korábbi csapattársa, Lucas diGrassi és Sam Bird mellett a harmadik olyan versenyező, aki eddig minden FE-futamon rajthoz állhatott. Ez több mint 60 versenyt jelent.

A NIO 333 egy izgalmas lehetőségként beszélt Abt szerződtetéséről. A döntés azonban azok után született meg, hogy beszélgetést folytattak pár kulcsfontosságú személlyel a Formula E-ben, akik valószínűleg áldásukat adták az ötletre.

