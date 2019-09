Hivatalos: Buemi és Rowland marad a Nissan két versenyzője a Formula E-ben

A Formula E legutóbbi szezonját Jean-Éric Vergne, a korábbi F1-es versenyző nyerte meg 136 ponttal a neve mellett a 119 pontos Sébastien Buemi előtt. A svájci versenyző csapattársa, Oliver Rowland azonban csak 10. lett 71 egységgel. A brit legjobb eredménye két második hely volt, ugyanakkor fontos hozzátenni, hogy ez volt az első teljes szezonja a Formula E-ben, ahol ezelőtt a 2015/2016-os szezonban egy futamon állt rajthoz.

A Nissan nehéz évet zárt, mert mindenki azt gondolta, hogy harcban lehetnek a címért, ám csak egy 4. hely jutott nekik a Virgin, az Audi és a DS Techeetah mögött. A következő idényben pedig már a gyári Mercedes és Porsche ellen is meg kell küzdeniük, ami mindenki számára kihívást jelenthet.

A Nissan közben megerősítette, hogy Buemi és Rowland is maradnak a csapatnál. Az alakulat elégedett a két pilóta teljesítményével, beleértve az újonc fejlődését is, amit így egy kiváló versenyzői kombinációnak neveztek. A csapatvezetés mellett természetesen a pilóták is elégedettek a döntéssel.

Buemi elmondta, örül, hogy Rowland marad a csapattársa és mindenki számára fontos a folytonosság. A svájci szerint ez az 1 év közös tapasztalat egy jó alapot adhat arra, hogy erősebbé váljanak, ami hatalmas segítséget jelent majd. Az ex-F1-es versenyző, aki még mindig tagja a Red Bull családjának, boldog Rowland maradása miatt, aki által gyorsabbá válhat.

A brit hasonlóan pozitív és eltökélt szándéka, hogy növelje a tétet a második szezonjában, de tudja, hogy Buemi, aki rendkívül tapasztalt az FE-ben, nem lesz könnyű ellenfél. Kettejük kapcsolata azonban jól működik és Oliver is hálás a sok támogatásért, amit a csapattól kapott és kap továbbra is. Az első szezonját fantasztikusnak írta le Buemival, akitől sokat tanult, miközben most sokkal több idejük van felkészülni közösen az új szezonra, ami november 22-én veszi kezdetét Ad Diriyahban.

