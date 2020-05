ABB Formula E Race at Home Challenge: jön a következő nagy online verseny

A BMW Andretti versenyzője, Maximilian Guenther korai előnybe került az Esport-ban a Formula E-ben szereplő riválisai előtt a győzelmével, amit a Race at Home Challenge első fordulójában aratott egy igen erős teljesítmény végén.

Még több F1 hír: Új csapat érkezhet a Formula E-be!

A sorozatot a Motorsport Gamesszel együttműködve indították el, hogy kitöltsék a koronavírus okozta szünetet. Ez egy újabb remek kezdeményezés, és nemcsak a versenyzők, hanem a rajongók számára is, akik régóta várnak arra, hogy újra akciót lássanak.

Az első fordulót a virtuális monacói pályán rendezték meg, ahol Guenther bizonyult a legjobbnak, közvetlen Nick Cassidy és Pascal Wehrlein előtt, akik a második és harmadik helyen végeztek. A TOP-5-ben még Robin Frijns és Stoffel Vandoorne voltak ott. A Mercedes gyári versenyzője ugyancsak fontos pontokat gyűjtött.

Rajtuk kívül még Rowland, Turvey, Massa, D'Ambrosio és Sims gyűjtött pontokat. Természetesen minden Formula E-versenyző külön készült a viadalra, és ez a folytatásban sem lesz másképp. Nagy presztízse van a versenynek, és mindenki szeretné megmutatni a képességeit.

A második fordulóban a 24 induló közül Sam Bird, a rendkívül tapasztalt brit pilóta debütálóként lehet esélyes, így Cassidy, a Super Formula aktuális bajnoka nem vesz részt a versenyen. A 24 fős mezőny egyúttal azt is jelenti, hogy a Formula E online bajnoksága a legnagyobb az Esportban, amiben a sorozat hivatalos pilótái vesznek részt.

Sam Bird, Virgin Racing, Audi e-tron FE06 Fotó készítője: Dan Bathie / Motorsport Images

Bird elmondta, nagyon izgatott a közelgő verseny miatt, és úgy érzi, hogy kissé kimaradt a játékból, de most már neki is lehetősége lesz a versenyzésre. Nagyon sok időt töltött el a szimulátorban, hogy a lehető leggyorsabb legyen, és úgy látja, a versenyképesebbek között lehet, így optimistán tekint előre, miközben a konstans tempó is egyre inkább összeáll számára.

A pilóták egy teljesen új pályán fognak versenyezni az rFactor 2-ben. A kihívás még inkább adott lehet, és akár az erősorrend is változhat. A számítógép által generált vonalvezetés Jersey City-ben lesz, nem messze a valós New York E-Prix helyszínétől, Brooklynban.

A versenyt május 2-án, szombaton rendezik meg, amit a Formula E Weboldalán, valamint a Facebook oldalon, a YouTube-on, a Twitteren és a Twitch-en is figyelemmel lehet követni. Magyar idő szerint 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény.

A Race at Home Challenge az UNICEF-et támogatja, segítvén ezzel a koronavírusban érintett családokat és gyerekeket, miután sokan elvesztették a munkájukat, vagy csökkentették a fizetésüket, és az iskolák is bezártak.

A hivatalos bajnoki futamokon kívül a Race at Home Challenge magában foglalja a világ legjobb szimulátoros versenyzőinek rajtrácsát is. A 8 fordulóból álló bajnokság győztese az év későbbi részében egy tesztet nyer a valódi Gen2-es FE-autóval.

Ajánlott videó: