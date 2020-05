A Formula E főnöke szerint 50-50% az esély arra, hogy a Forma-1 versenyezzen

Az Osztrák Nagydíj lehet a világon az első nagy esemény, amit megtartanak a koronavírus ideje alatt. Ez hatalmas nézőtábort jelentene, de csak odahaza a televíziók és a különböző eszközök előtt, hiszen zárt kapuk mögött tervezik megrendezni az első versenyeket.

A végleges zöld jelzést azonban még mindig nem kapta meg a hétvége, de egyre jobbak az esélyek erre, miközben a Red Bull Ringen számos biztonsági protokollal készülnek, hogy minimalizálják a fertőzés esélyét.

Alejandro Agag, az FE első embere, aki korábban azt mondta, hogy az F1-nek egy jóval alacsonyabb költségvetési sapkára lenne szüksége, a Reuters hírügynökség kérdésére úgy nyilatkozott, hogy szerinte 50-50% az esély arra, hogy a Forma-1 versenyezni tud.

„Ugyanezt fogjuk kipróbálni.” - mondta Agag a zárt kapus versenyek ötletéről. „Megpróbálunk néhány versenyt zárt ajtók mögött megrendezni. Azt hiszem, 50-50% az esély erre. Ugyanezt mondom magunkat illetően is.”

Alejandro Agag, Chairman of Formula E on the podium Fotó készítője: Sam Bagnall / Motorsport Images

„Megpróbálunk legalább két vagy három versenyt rendezni zárt ajtók mögött. Úgy vélem, hogy augusztusban ennek lehetségesnek kell lennie, de ki tudja? Szerintem ez 90%-ban Európában lesz. Még mindig van egy opciónk Európán kívül, amit megvizsgálunk. Ez továbbra is él, de később fogunk dönteni róla.”

Agag szerint a Formula E-nek 950-970 emberre van szüksége egy futam megrendezéséhez, beleértve a műsorszolgáltatókat és a biztonsági személyzetet, akik lehetővé teszik számukra, hogy néhány ország által bevezetett korlátozással az 1000-es szám alá kerüljenek.

Agag sem tudja, hogy mikor nyílnak meg a határok, és a karantén időtartama is kérdéses lehet egy adott országban, amit meglátogatnak. „Szóval megpróbálom megtenni azt, amit a Forma-1 csinál, de nem vagyok biztos abban, hogy mindez megvalósítható.”

A Formula E szezonjának utolsó két versenye New Yorkban és Londonban lenne, amik jelenleg karantén alatt vannak. Agag szerint Anglia továbbra is opció számukra, és már beszélgettek erről az illetékesekkel. Talán több futamot is tarthatnak ott, megemlítve Brands Hatch-t, Silverstone-t és Donington Parkot.

