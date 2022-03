Pourchaire alatt megállt az autó, Drugovich nyerte az F2 kvalifikációját

Nem indult egyszerűen az F2-esek hétvégéje, hiszen a pénteki szabadedzésen több baleset is történt, ahol a Cem Bölükbasi és a bajnokságot vezető Théo Pourchaire is balesetet szenvedett. A török pilótát kórházba is szállították, ahol további kivizsgálásokon esik át.

A hétvége egyik nagy kérdése, hogy a Red Bull-junior Ivasza Ajumu hogyan fog teljesíteni, miután Bahreinben az időmérőn összetörte az autót, majd a futamokon elképesztő tempót mutatott és számtalan előzést hajtott végre.

12 perc után Théo Pourchaire alatt megállt az autó, sőt ki is gyulladt, így érkezett a piros zászló, majd kezdődött a takarítás. Az ART Grand Prix francia versenyzője nem szerencsés, hiszen a szabadedzés után sikerült összerakni az autót, de úgy néz ki ez nem sikerült tökéletesre a javítás.

Az újraindítás után elkezdtek szállingózni a gyorskörök. Boschung egy óriási kört rakott össze, de két lila szektor után ismét érkezett a piros zászló, mivel Logan Sargeant a falhoz csapta az autóját. A Carlin amerikai versenyzője percekig ült az autóban, miután összecsukta az autó hátulját, de a pilóta nem sérült meg komolyabban.

Az ismételt újraindítás után aztán Hughes próbált tovább javítani az élen, amikor szállingóztak a jobbnál jobb idők, de az újonc Ivasza Ajumu állt az élre, majd Marcus Armstrong taszította le két lila szektorral. Boschung is lilával kezdett, de Vesti feltartotta őt, így csak a második helyre ugrott fel, míg Lawson is megelőzte Ivaszát.

Öt perccel a vége előtt aztán jött a harmadik piros zászló, de percekig nem derült ki az oka, mivel a közvetítésen semmit sem mutattak. Ez nem túl jó jel egy ilyen gyors pályán, de a medical car körözése után újraindult az időmérő, mivel baleset nem történt.

Az utolsó percekre aztán sem Armstrong, sem Boschung nem ment ki, mivel nem maradt új gumijuk. Aztán érkezett az addig tizenharmadik helyen álló Drugovich, aki egy lilával indított és fél másodperces előnyre tett szert az első szektorban és egy elképesztő körrekordot futva megnyerte a kvalifikációt.

Verschoor a Tridenten szintén egy nagy kört rakott össze és ő is letaszította Armstrongot és Boschungot és feljött a második helyre. Jack Doohan is javítani tudott és a harmadik helyre ugrott, így a végső sorrend: Drugovich, Verschoor, Doohan, Armstrong, Boschung.