A Red Bull-akadémiás Lawson nyerte a botrányos szaúdi sprintfutamot az F2-ben

A piros zászlókkal tarkított pénteki időmérő edzés után a sprintfutammal folytatódott a Forma-2-es mezőny szaúdi versenyhétvégéje.

A fordított rajtrácsnak köszönhetően Dennis Hauger indulhatott az élről, mellőle pedig Jake Hughes vághatott neki a versenynek a Van Amersfoort Racinggel, amire némileg meglepő módon a lágyabb keverékű gumiszettet rakták fel, ellentétben az élmezőny többi autójával.

A Bahreinben a szériába fantasztikus teljesítményével berobbanó Ivasza Ajumu ezúttal a negyedik pozícióból startolhatott és remekül kapta el a rajtot, miközben Hughes rettenetesen beragadt. Haugernek nem okozott gondot megtartania vezető pozícióját és ami némileg meglepő, hogy komolyabb baleset nélkül rajtolt el a mezőny a szűk dzsiddai pályán.

Hughes rossz rajtja után Calan Williams lépett fel a második helyre, de a negyedik pozícióba visszazuhanó brit gyorsan átlépte Ivaszát a képzeletbeli dobogóért folytatott versenyben. A második körben aztán Amaury Cordeel összetörte az autóját, így jöhetett az első biztonsági autós szakasz.

A Van Amersfoort Racing pilótája szerencsére nem sérült meg, gyorsan elhagyta a pályát, nem úgy az autója, amit hosszasan igyekeztek eltávolítani az aszfaltról, a mezőny pedig négy körön keresztül a safety car mögé kényszerült.

Az új rajtnál Hauger a végsőkig kivárt, ezzel alaposan összerázta a követőket, ám a szabad versenyzés két kanyaron keresztül sem tartott. A sűrű mezőnyben haladó Jack Doohan a megfelelő pillanatra várva belassított, Logan Sargeant pedig erre nem számítva belerongyolt - jöhetett is vissza a biztonsági autó.

A furcsaságok sorozata itt még nem ért véget, a futamot vezető Dennis Hauger ugyanis hirtelen az élről a tizenkettedik helyre esett vissza, és egy darabig nem is lehetett tudni, hogy miért. Bár a versenyirányítás azt jelezte, hogy a biztonsági autós fázis alatt lezárják a bokszutcát, Haugert ennek ellenére behívta a Prema.

A pilóta mérnöke nem sokkal később azt közölte a csapatrádión, kétszer is megkérdezték a versenyirányítást, hogy a bokszutca felé kell-e vennie az irányt, és mindkét alkalommal igen volt a válasz, ennek ellenére az FIA egy 10 másodperces stop and go büntetést is kiszabott Haugerre, amiért a tilosban járt.

Miután - hogy az FIA, vagy saját csapata, az később derül ki - kigolyózták az élete első Forma-2-es futamgyőzelmére pályázó Haugert, Williams és Hughes szállhatott harcba az első helyért a hosszúra nyúló második biztonsági autós szakasz után.

A kedvezőbb, lágyabb abroncsokon haladó Hughes azonnal meg is támadta Williamst, aki gyorsan két pozíciót is veszített, Liam Lawsonnak is sikerült megelőznie a futamot addig vezető Tridentes pilótát. A versenyigazgatóság ráadásul túlságosan lassúnak találta Williamst az újraindításnál, ami miatt vizsgálódni kezdtek.

Az újraindítás után a Hitech versenyzői lőttek ki, Jüri Vips gyorsan lenyomta Ivaszát, akit a pazarul manőverező és a tegnapi időmérő edzést megnyerő Felipe Drugovich is megelőzött, az észt pedig elhaladt Williams mellett és fellépett a képzeletbeli dobogóra.

Négy körrel a futam vége előtt az éllovas Hughes előnye hirtelen csökkenni kezdett Lawsonnal szemben, a Carlinos pedig a DRS segítségével könnyedén ki is kerülte a Van Amersfoort Racing versenyzőjét.

A 18. körben Marcus Armstrong Hitechje adta fel a harcot, ráadásul az új-zélandi autója megállt a pálya közepén, s bár megpróbált még legurulni valahogy, virtuális biztonsági autós fázis kellett ahhoz, hogy letolják.

Ezek után egyetlen köre maradt a pilótáknak arra, hogy javítsanak még pozíciójukon, Drugovich pedig egy agresszív előzéssel hátrébb szorította Williamset. Eközben Hughes teljesen elfogyasztotta lágyabb abroncsait és megkapta a nyakára Vipst, a hatodik helyről rajtoló észt pedig az utolsó métereken megszerezte a második pozíciót.

Liam Lawson pályafutása második győzelmét aratta a Forma-2-ben, s bár a futam nem hozott túlságosan sok éles kört, abban a néhányban akadt akció bőven.

A szaúdi Forma-2-es sprintfutam eredménye