Mennyibe került a Williamsnek a 2019-es év a Forma-1-ben?

Nézzük, hogyan oldotta meg nehéz helyzetét a Williams, és hogyan gazdálkodott 2019-ben. Ha 2018 nehéz volt a Williamsnek, 2019 még rátett egy lapáttal. Az FW42 kódjelű autó késve készült el a tesztekre, és mint kiderült még az elődjénél is lassabbra sikerült.

Házon belül a balhét végül Paddy Lowe technikai főnök, a Mercedes korábbi sikerkovácsa vitte el, aki maga is bevallotta, hogy beletört a bicskája a Williams helyzetébe. Az ő végkielégítése még jobban megcsapolta az amúgy is szűkös költségvetést, ami a 2018-as 10. helyezés miatt jelentősen kisebb volt, mint a korábbi sikeresebb évek alatt.

A Racefans infografikájából viszont látható, hogy nem csak negatív események történtek a pénzügyi oldalon: A Robert Kubicát támogató lengyel olajvállalat az Orlen gyakorlatilag befizette Kubicát az egyik ülésre, a Williams pedig nem titkolta, hogy a pénz döntő szerepű volt a pilótaválasztás során.

Új főszponzort is sikerült találniuk, a ROKiT személyében, a brit telekommunikációs vállalat vezetői pedig igazi sportrajongók, akik nem sajnáltak 20m$-t fizetni a reklámhelyekért. Szezon elején közel álltak megállapodáshoz a Rich Energy-vel is, ami látva a Haasszal történteket, talán nagyobb kár lett volna, mint segítség.

Nicholas Latifi, Williams FW42 Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ezzel sikerült a 2018-as költségvetéssel megegyező 150m$-os alapot teremteniük, amely összehasonlításként nem sokkal kisebb, mint a Haas, Toro Rosso vagy a Racing Point költségvetése, alkalmazottaik száma (635) pedig jelentősen több, mint az eltérő csapatfilozófiával dolgozó Haas-é akik 260 alkalmazottal dolgoznak.

Az Unilever szintén hozzájárult a csapat költségvetésébe, de ők és az Orlen is elhagyják a gárdát jövőre. A ROKiT pedig újabb pénzeket vonna be, hogy az italmárkájuk is megjelenjen a kocsikon. Továbbá a cikk írásakor eladásra szánnak jelentős részesedéseket a Williams Advanced Engineeringből, az F1-es csapatuk leányvállalatából.

A kutató, mérnöki cég volt többek között a Formula-E akkumulátor beszállítója 2014 és 2018 között. Az eladásból származó pénzt nem a meglévő adósságokra, hanem, a jövőbeni kiadások mérséklésére próbálják fordítani.

A Williams F1-es csapatának 125m$ bevételt sikerült produkálnia, ezzel 25m$-os veszteséget produkált az idei évben, nagy részben a WAE bevételek kiesése miatt. A csapat a 2019-es kudarc után is biztos alapokon áll, és képes lenne a túlélésre 2021-től, amikor is 175m$-ra korlátozzák a csapatköltségvetéseket. A cél a 2020-as túlélés.

A csapat hozzátette: „Mostani pénzügyi helyzetünk tükrözi a konstruktőri helyezésünket, és a konstans csökkenését a pénzügyi nyereményeinknek. Bár kisebb a partnerektől származó bevételünk 2018-hoz képest, sikeres új kapcsolatokat alakítottunk ki a ROKiT-tal és az Orlennel” Reméljük, hogy az 1 pont/ 150m$ mutatón sikerül javítaniuk.

