Wolff: Lewis nem vét hibákat, ezt észben kell tartani

A csillagosok csapatvezetője érthető módon most nem lehet elégedett, hiszen istállója nulla ponttal távozik Azerbajdzsánból, miután Bottas egész hétvégén szenvedett, Hamilton pedig a második rajtnál egy balszerencsés mozdulat miatt kigolyózta magát a győzelemért folyó harcból.

„Monacóban és itt sem volt olyan autónk, amely versenyképes lett volna, ennyi. Még mindig vannak alapvető problémák, és a gumikat nem tudjuk az elején a megfelelő tartományba hozni. A bokszkiállások után is vétettünk hibákat, és rengeteg időt buktunk” – nyilatkozta az osztrák a futamot követően.

„Ahogyan az most is látható volt, minden időt szinte a kanyargós óvárosi részen veszítettünk el. Monacóban is ugyanez történt. Nem arról van szó, hogy az autó, ami előtte három futamot nyert, hirtelen sehol sincs. Ismerjük a problémákat. Ezt a pályák bizonyos pontjain lehet látni.”

Wolff szerint Hamiltont nem lehet feltétlenül hibáztatni az újraindításos incidensért, mivel egyszerűen balszerencsés esemény volt, hogy véletlenül elállította a fékeket az autóján, miközben Perez megpróbált bevágni elé, és a hétszeres bajnok amúgy sem hibázik sokat.

„Ezt nem lehet hibának nevezni. Egyszerűen annyi történt, hogy amikor Sergio átjött keresztbe, Lewis véletlenül hozzáért a kapcsolóhoz, és a fékegyensúly teljesen előre került, és emiatt az autó nem tudott megállni az 1-es kanyarban. Lewis nem vét hibákat, ezt észben kell tartani.”

A csapatfőnök most is arra hívta fel a figyelmet, hogy keményen kell majd dolgozniuk, de minden erejüket bele fogják adni, és még keményebben és éhesebben fognak visszatérni. „Kétségem sincs afelől, hogy annyira erősek és annyira mérgesek vagyunk most, hogy ezt pozitív erővé fogjuk alakítani, és vissza fogunk vágni.”

