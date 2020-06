Wehrlein: Elképzelhető a Vettel-Hamilton páros a Mercedesnél

Pascal Wehrlein, a korábbi Forma-1-es pilóta elárulta, már azon is meglepődött, hogy „ilyen sok minden történt hirtelen” a Forma-1 pilótapiacán. Ugyanakkor abban is hisz, hogy még rengeteg meglepetés érkezhet a 2021-es szezon előtt.

Ő sem zárja ki azt a lehetőséget, amely állítólag a Daimler álma is, hogy a német négyszeres világbajnok, Sebastian Vettel a Mercedeshez igazoljon 2021-re. Vettel elmondta korábban, hogy csak egy versenyképes autóval maradna az F1-ben.

„Egyértelműen el tudom ezt képzelni” – nyilatkozta Wehrlein a ran.de-nek adott interjújában, írja a Motorsport-Total.com. „Azt azonban figyelembe kell venni: a Mercedes az egyéni, és a csapatvilágbajnoki címet is megnyerte az utóbbi években.”

„Egy csapat mindig nehezen veszi rá magát arra, hogy pilótát cseréljen.”

Egyelőre Lewis Hamilton, és Valtteri Bottas sem hosszabbított a 2021-es szezonra, ahogyan a csapatfőnök, Toto Wolff sem, a várakozást pedig a Daimler bizonytalansága okozza, akik még „felülvizsgálhatják” a Forma-1-es elköteleződéseiket.

„Sebastian Vettel négyszeres, német világbajnok, és ezt nem felejtette el a Mercedes sem, és ezért teljes mértékben elképzelhetőek a különböző spekulációk” – mondta Wehrlein.

Nicholas Latifi, Williams Racing, Sebastian Vettel, Ferrari and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, in the press conference

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images