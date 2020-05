Nincs sok esély Wehrlein F1-es visszatérésére

A formulaautós karrier után kissé meglepő módon a DTM-ben kellett folytatnia, de ott is megállta a helyét, és 2015-ben megszerezte a bajnoki címet. Ezzel bizonyította, hogy a túraautózásban is nagyon gyors tud lenni.

Mindeközben a Mercedes tesztpilótája volt a Forma-1-ben, de a Force Indiának is tesztelhetett. A nagy lehetőséget a bemutatkozásra 2016-ban kapta meg az azóta megszűnt Manor Racing MRT-nél. Még pontot is szerzett az istállóval.

Esteban Ocon azonban meggyőzőbb volt a Mercedes számára, és a Force Indiához kerülhetett, addig a németnek a Sauber dobott mentőövet. Nem kezdődött túl jól a szezonja, mivel télen az ROC-n egy súlyos hátsérülést szenvedett, így az első két futamon nem állhatott rajthoz.

A szezonban csak kétszer volt pontszerző, és nemcsak a Forma-1-et, hanem a Mercedes családját is elhagyta. A Formula E lett az új otthona a Mahindrával, ahol az első évében dobogós is volt. A 12. helyen fejezte be az újonc szezonját az FE-ben, míg jelenleg a 14. helyen áll.

Pascal Wehrlein, Mahindra Racing Fotó készítője: Dom Romney / Motorsport Images

A 'Ran-nal' folytatott videós beszélgetésében Pascal Wehrlein azt mondta, mivel már három éve távol van az F1-től, igen keveset gondol arra, hogy visszatérjen a Forma-1-be. „Természetesen van egy munkám a Ferrarinál fejlesztési pilótaként, emiatt rengeteg időt töltök el Olaszországban, és a szimulátorban, de nem gondolok a Forma-1-re. „Mindenekelőtt amiatt sem, mert már nem akarok egy olyan csapatnak vezetni, mely a középmezőnyben, vagy hátul van.”

„Mindez nem volt annyira szórakoztató számomra. Ha megérkezel egy versenyhétvégére, és tudod, hogy a 15. helyen vagy, majd előrébb végzel ennél, és az nagy eredményt jelent, az nem az én hozzáállásomat tükrözi.”

„2015-ben megnyertem a DTM-et, és 2016-ban csatlakoztam a Manorhoz. 2 és fél másodperccel volt lassabb az autónk. Abban az időben 50 vagy 80 alkalmazottunk volt. A nagy csapatok pedig körülbelül 1500 emberrel dolgoztak. Láthatjuk, hogy honnan vannak ezek a különbségek.”

Emiatt a 10. helynek sem tudott örülni. „Mindenkit lenyűgözött ez, és olyan csapatokat előztünk meg, mint a Force India, de valahogy mindez nem hozott lázba, nem vagyok túl boldog egy 10. helytől.”

Ugyanez történt, amikor Spanyolországban még előrébb ért célba a Sauberrel. „Jó eredmény volt, de nem ugyanaz, mint amikor dobogóra állsz és versenyeket nyersz.”