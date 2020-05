Webber szerint Ecclestone-nak is köze volt Vettel távozásához a Ferraritól

A Ferrari, és Sebastian Vettel kedden jelentették be, hogy a 2020-as szezon után nem folytatják a közös munkát, és nem tudtak megegyezni a hosszabbítás feltételeiről.

A maranellóiak már két nappal később be is jelentették Carlos Sainz érkezését, aki a McLarentől érkezik Vettel helyére, ezzel párhuzamosan pedig Daniel Ricciardo távozását is bejelentették a Renault-tól, aki citromból narancssárgába öltözik jövőre.

A Ferrari hivatalos bejelentése nem nevezett meg pontos okokat arra, miért voltak sikertelenek a hosszabbítási tárgyalások, és ez persze megágyazott sok pletykának arról, miért szakítottak a felek.

Mark Webber szerint Vettel kaphatott tanácsokat a Forma-1 korábbi vezetőjétől, és jó barátjától, Bernie Ecclestone-tól is, valamint a 2020-as autóban is csalódhatott a német négyszeres világbajnok.

„Az üzletek mindig akkor születnek, amikor mindenki unatkozik. Ne becsüljétek le azt, akitől Vettel biztosan sok tanácsot kapott… Bernie-t.” – írta Webber a Twitter oldalára.

„Lehet, hogy közrejátszott az, hogy a vörös autó nem volt túl versenyképes az előszezoni teszteken, a csapaton belüli ellentétek, és az érkező költségsapka?” – tette fel a sejtelmes kérdést a korábbi Forma-1-es pilóta.

Bernie Ecclestone már márciusban azt tanácsolta Vettelnek, az F1-Insider-nek adott interjújában, hogy ő a helyében vagy a McLarent, vagy a visszavonulást választaná. A McLaren már nem opció a német világbajnok számára Ricciardo érkezése miatt.

A The Age ausztrál oldal értesülései szerint Ricciardo egyébként legalább annyira volt esélyes a Ferrari ülésére, mint Carlos Sainz, és az ausztrál maga döntött úgy, hogy a McLarent választja a Ferrari helyett, mivel ott „túl jó” lett volna ahhoz, hogy második számú pilóta legyen Charles Leclerc mellett.

