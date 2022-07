Vettel szerint nem csak az Aston Martin új hátsó szárnya miatt kerültek előrébb a Hungaroringen

Az Aston Martin egy teljesen egyedi, és radikálisan új hátsó szárnyat szerelt fel az autójára a Magyar Nagydíj első szabadedzését megelőzően, amely követendő például szolgálhat majd a minden pontnyi leszorítóerőért ölni tudó csapatok számára.

Az első szabadedzésen áramlásjelző festékkel teljesített tesztjeik után Vettel már kicsit jobban odakapcsolt a második gyakorláson, és az előkelő 7. helyet foglalta el a tabellán, ami a legjobb eredményének számít a hasonlóan biztató kanadai nagydíjhétvégéjük óta, ahol végül a guminyomások teljes benézése miatt időmérős bravúr helyett a Q1-ben kiesett.

Vettel szerint azonban az, hogy a szombati időmérőt megkavarhatja az esőt, és a papírforma felborulásával még jobb esélyük adódhatott egy kiugró teljesítmény elérésére, őket is arra késztette, hogy kicsit jobban feltekerjék a motorjukat a második szabadedzésen.

„Összességében elég jó napunk volt, nem voltak problémáink, jól rá tudtunk érezni az autóra. Egy-két helyen még nem tökéletes az autó egyensúlya, mintha nem lennének rendesen összehangolva az elemek, szóval van még min dolgoznunk” – nyilatkozta Vettel többek között a Motorsport.com-nak.

„Nem titok, hogy új hátsó szárny van az autón, de az önmagában nem jelent akkora előrelépést. Úgy működik, ahogyan elvártuk tőle, de mi nem érezzük ezt akkora ugrásnak. Talán kicsit agresszívebbek voltunk, mint a többi pénteki napon szoktunk lenni.”

Az Aston Martin Silverstone-ban és Montrealban is mindkét autóját elvesztette az esős időmérők alatt, Vettel pedig elismerte, hogy ezúttal a Hungaroringen jobb munkát kell végezniük.

„Majd meglátjuk, hogy mennyire lesz vizes a pálya – elég szégyenletes lenne, ha végül pályára sem tudnánk gurulni, és ezzel elrontanánk a lelátókon ülő szurkolók napját. Addig is azonban van még egy kis házi feladatunk, hogy felkészüljünk az esőre.”

Miközben Vettel is elismerte, hogy extra nehézséget okozhat a többi csapat mellett nekik is, hogy esős időmérőre, de száraz versenyre kell számítaniuk, megnevezte azt is, hogy mi a célja a Magyar Nagydíjon, amely az első verseny lesz, amelyen úgy fog rajthoz állni, hogy már bejelentette a visszavonulását:

„Pontokat akarok szerezni, a múlt héten éppen, hogy nem sikerült ez. A célom az lesz, hogy a szezon végéig az összes versenyen pontot szerezzek.”

