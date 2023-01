Hülkenberg: „jót tett”, hogy távolmaradtam az F1-es versenyzéstől

Nico Hülkenberg a 2019-es szezon végén szorult ki a Forma-1-es mezőnyből, azonban a Racing Point/Aston Martin pilótájaként 5 futamon is részt vett az elmúlt három évben, Silverstone-ban a rózsaszín Mercedesszel beugrósként is a 3. helyre kvalifikálta magát.

A McLarentől az év végén távozó Daniel Ricciardo a versenyhétvégékén kevesebb mint felén lesz ott a Red Bull tartalékosaként, Hülkenberg pedig szintén úgy érzi, hogy a hosszabb inaktivitás segített neki a kiégés leküzdésében.

„Nagyon jót tett nekem ez” – nyilatkozta az Autosport/Motorsport.com-nak „Csak a saját nevemben beszélhetek, de 2019 nem mindig volt valami nagyszerű, néha már akkor éreztem, hogy ki kell szakadnom ebből.”

„Miután eltávolodsz egy kicsit a sporttól, egészen más perspektívából nézed a teljesítményedet, amit elértél az életben. Hiába hinnénk azt, hogy erre egy 3 hónapos téli szünet is elég, igazából nem, mert továbbra is dolgozol. Az, hogy tényleg el tudtam egy kicsit távolodni, sokat segített szerintem.”

„Megnősültem, édesapa lettem, a karrierem szempontjából ezek mind segítettek átgondolni a dolgokat.”

Hülkenberg egy ideig élvezte a tartalékos pozícióval járó nyugodtabb időszakot, de végül az F1-es versenyzéssel járó adrenalinéhség ismét győzedelmeskedett felette.

„Ez teljesen más volt ahhoz képest, amihez szoktam. Sokkal nyugodtabb volt, mert a rossz napjaimat egyszerűen ki tudtam törölni, anélkül, hogy azok befolyásolnál a karriered. Ezzel együtt hiányoltam az azt az izgalmat, azt a bizsergést, ami a versenyzéssel jár, és végül ezek az érzések kerekedtek felül, és tudatosították bennem, hogy vissza akarok térni, ezt akarom csinálni.”

A német pilóta azt is elismerte, hogy utólag már látja, hogy hol hibázott ahhoz, hogy megtegye az utolsó lépést egy Forma-1-es topcsapat felé.

Nico Hulkenberg, Force India VJM05 Mercedes, slides into Lewis Hamilton, McLaren MP4-27 Mercedes, whilst attempting to pass for the lead

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images