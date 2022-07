Az Aston Martin zseniális hátsó szárnya, amely teljesen kijátssza a 2022-es szabályok szándékát

A 2022-es szabályrendszer megalkotása közben az FIA célja az volt, hogy minimalizálják az éles szárnyelemek generálta örvények számát, hogy az autók kevésbé turbulens levegőt hagyjanak maguk mögött, megkönnyítve ezzel azt, hogy az autók közelről kövessék egymást.

Az F1-es mérnökök leleményességének köszönhetően azonban természetesen még egy olyan alaposan kidolgozott szabályrendszerben is akadtak kiskapuk, amelyek kijátsszák a szabályok szándékát, gondoljunk csak a visszapillantó tükrökkel kapcsolatos trükközésekre, amelyre a Mercedes részben a felső oldalsó becsapódásgátló külön, szárnyként való csomagolásával a teljes oldaldoboz-koncepcióját alapozhatta.

A 2022-es Magyar Nagydíjon pedig egy újabb egyedi, leleményes megoldás bukkant fel, attól az Aston Martintól, akiknek a dupla splitterét az autó februári bemutatása után az összes élcsapat lemásolta, ezúttal a hátsó szárnyukon.

A szabályok célja az volt, hogy a hátsó szárny oldalfalának felső részét teljesen megszüntessék, és az örvénygenerálást is ellehetetlenítsék az adott pozícióra vonatkozó minimális görbületi ívek előírásával.

Az Aston Martin azonban egészen leleményesen játszotta ki ezt az előírást: a szabályok által is meghatározott helyen valóban elhelyezték az előírt görbületet, azonban a hátsó szárny vízszintes főelemét nem ott, hanem lejjebb kötötték az oldallaphoz, létrehozva egy olyan merőleges csatlakozási pontot, amely az előző szabályrendszerre volt jellemző, valamint egy olyan függőleges oldallap-részt, amelynek megléte teljes anomáliának számít a jelenlegi szabályrendszer szándékainak szempontjából.

Ezzel a kialakítással az Aston jelentősen megnövelte a vízszintes szárnyelem felületét, amely több leszorítóerőt termelhet, mint a többi eddig látott koncepció, nem véletlen, hogy azt a Hungaroringre készítették el.

Mivel pályára vitték a megoldást, egyértelmű, hogy a kialakítás megfelel a 2022-es technikai szabályrendszer jelenlegi szövegezésének, az már más kérdés, hogy az az FIA szerint megfelel-e a „szabályok szellemiségének”.

A megoldás egyértelmű előnyei miatt könnyen lehet, hogy a következő sok leszorítóerőt igénylő pályára (talán már Zandvoort) minden csapat elkészítheti a saját változatát, ami viszont az örvények megnövekedett ereje miatt ronthat az autók követhetőségén, amin hosszú idő után tudott végre javítani a 2022-es szabályrendszerrel az FIA és az F1, ezért akár már most is érdemes lehet elgondolkodniuk a szabályok átszövegezésén, hogy 2023-ra el is tűnjön az újdonság, illetve ahogyan Ronald Vording kollégánk fogalmazott, még stílusosabb lenne, ha kiadnának a csapatokkal való egyeztetés nélkül egy technikai direktívát erről, már Spa előtt.