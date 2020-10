Vettel Schumacherről: Nem számítanál erre egy olyan sráctól, aki csak most múlt 20 éves…

Mick Schumacher a hétvégi Eifel Nagydíjon debütálhat Forma-1-es versenyhétvégén – az F2 pontversenyének éllovasa az Alfa Romeo autóját tesztelheti a Nürburgringen, és sajtóhírek szerint komoly esélye van arra, hogy 2021-ben ülést is kapjon a svájci-olasz istállónál.

A Ferrari-pilóta Sebastian Vettelt pedig a Beyond the Grid podcastben többek között Mick Schumacherről is megkérdezték. Ennek apropóját az szolgáltatta, hogy a fiatal német Mugellóban pályára vihette az édesapja hetedik világbajnoki címét szállító Ferrari F2004-et, ami Vettel egyik kedvenc F1-es kocsija.

„Elég szürreális volt látni Micket aznap édesapja kocsijában. Őt is nagyon kedvelem. Mick egy kedves, fiatal srác. Tudván azt, hogy ki az édesapja, és hogy mit jelent nekem a személye, nagyon különleges volt a dolog.”

„Az egészen biztos, hogy a jelenlegi helyzet nagyon nehéz számára, de olyan éretten viselkedik, amit nem várnál egy olyan sráctól, aki csak most múlt 20 éves” – tette hozzá Vettel.

Az nürburgringi FP1-gyel kapcsolatosan természetesen Mick Schumacher is megszólalt, aki a német RTL-nek azt mondta, reméli, hogy az esős idő elkerüli az edzést.

„Most úgy tűnik, hogy esni fog. Szerintem minden alkalommal, amikor egy új kocsit tesztelek, nedves a pálya. Mindig! Először is azt kell látnunk, hogy tudunk-e vezetni a pályán, legalább egy kicsit. Máskülönben inkább várakozás lesz ebből, mint vezetés.”

„Remélhetőleg tudok menni néhány kört. Tiszteletben tartom, hogy ez egy első szabadedzés. Ez lesz az első alkalom, amikor az összes csapatfőnök, főnök és vezérigazgató előtt fogok vezetni.”

„Próbálok minden tőlem telhetőt megtenni, megmutatni, hogy mit tudok, és magamra fogok koncentrálni, hogy a legjobbamat nyújtsam. Próbálom a lehető legtöbb adatot gyűjteni a csapat számára, hiszen ez egy fontos versenyhétvége” – mondta Schumacher.

