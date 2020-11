Vettel attól tart, 2021-ben sem ússza meg a Forma-1 a koronavírust

A koronavírus-világjárványt pár nappal a Forma-1 tervezett 2020-as ausztrál idénynyitója előtt kiáltották ki, emiatt a futamok több, mint felét törölni kellett. Az újratervezett menetrend 17 fordulóval rendelkezik, ebből 14 már lezajlott, még két bahreini és az abu dhabi finálé van hátra.

November elején a Forma-1 közzétett egy 23 fordulós előzetes versenynaptárat, ami az eredeti 2020-as tervekhez hasonló. A MotorsportWeek.com kérdésére, hogy a 23 futam jelentheti-e, hogy túl sok verseny van, Sebastian Vettel elmondta:

„Hát szerencsére nem ugyanoda megyünk minden alkalommal, akkor azt mondanám, hogy igen. Viszont egy világbajnokságról van szó, amit nevéből adódóan a világ körül tartanak, így pedig nem, mert valószínűleg a képernyők előtt is sokan fogják nézni.”

„Szerintem az sokkal fontosabb, hogy a csapatok bírják-e a 23 versenyt, mert azért ez elég komoly teher, nekik nem csak a vasárnapi másfél óra a hétvége, eszméletlen munka folyik a színfalak mögött. A másik kérdés, hogy milyen lesz a szezon kezdete és meddig tart a járványhelyzet.”

„Szerintem elsősorban ez fogja diktálni a következő év menetrendjét, de legalábbis az elejét. Mindannyian reméljük, hogy addigra normalizálódik a helyzet, a rajongók is visszajöhetnek és megint a versenyzésre összpontosíthatunk.”

A Forma-1 2021-es szezonja a tervek szerint március 21-én Ausztráliában indul, bár jelenleg is komoly belépési korlátozások vannak érvényben Victoria államban, ahol a helyszín található. Vélhetően a január 18. és 31. közötti időpontra szervezett Australian Open teniszbajnokság is halasztásra kerül, bár a hatóságok jelenleg is tárgyalnak, hogy lehetne megoldani a résztvevők érkezését és karanténját.

