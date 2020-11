A McLaren szerint nem szabad hagyni, hogy a show megölje a Forma-1 lényegét

Bár a Török Nagydíjat – mondhatni szokás szerint – Lewis Hamilton nyerte, a világbajnok mögött a csúszós és vizes aszfalt az időmérőn és a futamon borította a papírformát, mivel a második helyet és a pole-t is a Racing Point szedte össze, míg a Red Bull küszködött.

A McLaren versenyzői, Carlos Sainz és Lando Norris a mezőny vége felé kvalifikáltak, de végül az ötödik és nyolcadik helyen végeztek. A körülmények okozta szórakoztató futamról Andreas Seidl így nyilatkozott:

„Mindkét irányba voltak nyilatkozatok. Hogy amit láttunk az pozitív-e a Forma-1-nek? Persze, egy ilyen verseny, amit ma láttunk, az, de meg kell hagyni, hogy ilyen körülmények között mindig izgalmas, eseménydús futamokat látunk.”

„Mindenki nagy csatákat, merész előzéseket akar látni és nem mindig ugyanazt a csapatot elől, azt, hogy a mezőny hátuljáról is lehessen nyerni. De normális körülmények között a Forma-1 a legjobb autó megtervezéséről is szól. Így teljesen normális, hogy a legjobb autó az első az időmérőn és a versenyen is. Ez a Forma-1 génjeiben van.”

Seidl továbbra is abban bízik, hogy a 2022-es technikai szabályváltozások, melyeknek nagy része arra ment ki, hogy az autók tudják egymást közelről követni, előrelépés lesz: „Szerintem 2022-től az új szabályokkal sok pozitívum érkezik majd, ami szorosabbá teheti a versenyeket, több előzést hozhat, míg a többi, a költségvetési plafon összességében rázhatja össze a mezőnyt. Nincs okunk pesszimizmusra.”

