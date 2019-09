Verstappennek kellemes meglepetés volt a péntek Szocsiban

A szocsi első tréningen Charles Leclerc végzett az első, míg Max Verstappen a második helyen, míg a délutáni foglalkozáson már a Red Bull hollandja lett az első, méghozzá biztató előnnyel. Verstappen és a Red Bull számára az elmúlt versenyhétvége csalódást keltett, a szingapúri viadal előtt úgy tűnt, hogy az osztrákok autója versenyképes lehet, ám végül Verstappen sem tudta felvenni a versenyt a Ferrarikkal.

A szocsi péntek is a Ferrari fölényével indult, ám délutánra kicsit megkeveredett az első edzésen felállt sorrend. Verstappen 335 ezreddel előzte meg végül Leclerc-t, és ezzel nagyon elégedett volt. Csapattársa ugyanakkor komolyabb gondokkal küzdött, Alexander Albon csak a 10. helyen végzett, és két másodperccel maradt el a legjobb ideje Verstappenétől.

"Igen, ez különösen jó, mert a szingapúri hétvége nehézre sikerült, de tudtunk belőle tanulni, megértettük, mi romlott el. Eddig ezen a hétvégén minden nagyon pozitív" - jelentette ki a második edzést követően Verstappen, akinek autójában taktikai motorcserét hajtottak végre, így vasárnap ötrajthelyes büntetéssel áll majd fel a rajtrácsra.

"A büntetést az időmérő után kapjuk, szóval ez egy normális időmérő lesz. Nem vagyok nagyon csalódott a büntetés miatt, itt lehet előzni és ha gyors vagy, az élre kerülhetsz. Ha Szingapúrban kapjuk ezt a büntetést, az sokkal fájdalmasabb lett volna. Ez csak öt hely" - mondta Verstappen, akit arról kérdeztek, hogy akkor vasárnap a győzelem a cél? "Nem tudom, erről még korai beszélni, de ez legalább egy pozitív kezdés."

A Red Bull hollandja szerint a csalódást keltő elmúlt hétvége után Szocsiban eddig jól működik az autó. "Különösen az utolsó szektorban, de az elsőben is. A hossz egyenes után jön a 3-as kanyar, és ott is nagyon versenyképesek vagyunk. Ez egy pozitív nap volt, elég sok mindent kipróbáltunk, és működtek" - jelentette ki magabiztosan Verstappen a második tréning után, és azt is hozzátette, hogy érzi az új Honda-motor erejét is.

Robert Kubica 2009-ben még a BMW Sauber versenyzője volt, és a lengyel is sokat készült az új szabályváltozásokra a csapatával. A bajorok nem sokkal később távoztak.