Bottas szerint a Mercedes nem elég gyors, így esőt akar

A Ferrari és a Red Bull tempója is sokkal jobbnak és erősebbnek bizonyult pénteken az Orosz Nagydíjon, mint a Mercedes esetében, amit Valtteri Bottas a csapat finn versenyzője is érzékelt. A németeknek van még mit javítaniuk, de nem esnek kétségbe, hiszen java még csak most jön és leszakadhat az ég szombaton.

„Mindig jó érzés ezen a pályán vezetni, szeretek itt lenni. Szóval igen, jó móka odakint, és ma is élveztem, de a Red Bull és a Ferrari kicsit túl gyors volt, ami nem a legjobb dolog, független attól, hogy csak péntek van. Hogy őszinte legyek, nem voltak hatalmas egyensúlygondjaink az autóval, csak talán kicsit küszködtünk az általános tapadással és csúszkáltunk.”

„Ezt leszámítva jól éreztem magam és rendben volt a napom, de nyilvánvalóan meg kell tanulnunk még pár dolgot holnapig, hogy harcban legyünk a rajtelsőségért. Összességében normálisnak éreztem a mai napot, ami nem volt rosszabb bármely más pályánál. Nem volt igazán nagy gondom, csak mint mondtam, a Red Bull és a Ferrari túl gyorsan ment.”

„A pálya folyamatosan javulni fog, így az idők is, de mindig ez van. Egyre tisztább lesz odakint, amivel gyorsulni fogunk, és nagyobb lesz a tapadás. Ezzel pedig más íveket is használhatsz majd. Szóval most várnunk kell, de azt hiszem, hogy a dolgok a helyén lehetnek, a futamot illetően is. A kihívás azonban adott.”

„Biztos vagyok benne, hogy még találhatunk valamit, és a gumik mindig kulcsfontosságúak. Holnap az időjárás kérdéses lesz, mert ha esni fog, akkor az mindent megváltoztathat. Érdekes lesz, de azt gondolom, hogy a közepes és a kemény gumik meglehetősen tisztességes munkát végeztek számunkra, addig a lágy abronccsal még tempót kell találnunk. A hosszú etapok is jobbak lehetnek, mint ma voltak. Nem hiszem, hogy ez túl rossz lett volna, szóval szerintem lesz esélyünk vasárnap, de remélem, hogy esni fog, mert akkor több esélyünk lehet az időmérőn.”

