Verstappen: szégyen lenne, ha a kedvenc pályám kikerülne a versenynaptárból

A Forma-1 vezetőinek egyértelmű szándéka, hogy újabb és újabb helyszínekre vigyék el a száguldó cirkuszt, csakhogy az egy szezonon belül megrendezhető versenyhétvégék száma limitált.

A menetrend már így is elképesztően sűrű és az új helyszínek csatlakozásával óhatatlanul is szelektálnia kell a vezetőknek, mely helyszíneket tartják meg és melyeket nem. Ebben persze nagy szerepet játszik az is, melyik promóter milyen vastag pénztárcával rendelkezik...

A hagyományos versenyhelyszínek közül olyan, a közönség és a versenyzők által kedvelt pályák is kikerülhetnek, mint például a Belga Nagydíjnak otthont adó Spa Francorchamps, amelynek maradását már több pilóta is "kérte".

Max Verstappen számára kifejezetten különleges a spái helyszín, hiszen édesanyja révén félig belga származású, egyre népesebb szurkolótábora pedig rendre teltházat biztosítanak a futamnak, ezért nagyon sajnálná, ha kikerülne a menetrendből.

„Ez a kedvenc pályám a világon, ráadásul azokkal a változtatásokkal, amelyeket végeztek, korszerűbbé is vált. Ez egy csodálatos pálya a volán mögül is, hihetetlenül élvezetes átszáguldani a kanyarokon“ - magyarázta a regnáló világbajnok.

A leggyakrabban felmerülő ötlet, ami a hagyományos pályák megtartását segítené elő, az, hogy rotációban két-két évente legyenek részei a naptárnak, ebben azonban a spái futam szervezői egyelőre nem hajlandók belemenni, így továbbra is kérdéses, mi lesz a klasszikus futam sorsa.

