A holland az eddigi Monacói Nagydíjain még nem tudott felállni a dobogóra, miközben korábban Daniel Ricciardo például többször is ért el jó eredményt, és még futamot is tudott nyerni 2018-ban. Ez a sikertelenség azonban nem frusztrálja Verstappent, mivel tudja, hogy mindig mindent beleadnak.

„Újra kell próbálkozni. Én nem vagyok olyan, aki azt gondolja, ha tavaly nem volt jó futamunk, akkor idén majd keményebben próbálkozom. A legjobbadnál nem lehetsz jobb, és mi minden egyes idényben ezt próbáljuk elérni.”

Szerinte a lényeg most az, hogy több tempót találjanak úgy általánosságban. Sokan a barcelonai harmadik szektorra próbálják alapozni a Red Bull monacói erejét, de ez sem jelent mindig biztosítékot.

„Az a szektor akkor sem olyan, mint Monaco. Sokkal több tényező játszik szerepet az ottani hármas szektornál. Most nehéznek találom megmondani, hogy hol állnunk. Szombaton majd kiderül.”

Ami pedig a spanyol hétvége utáni egyik legfelkapottabb témát, vagyis a hajlékony hátsó szárnyakat illeti, Verstappen inkább rövidre zárta a témát egy gyors kijelentéssel. „Minden legális volt, minden megfelelt a szabályoknak. Minden szárny elhajlik nagy sebességnél.”

Ez persze még nem jelenti azt, hogy a Red Bullé nem hajlik el jobban, mint talán kéne, de ezt a versenyző nyilván úgysem fogja elárulni. Korábban azért is volt talán kevésbé versenyképes a Mercedes Monacóban, mert ők hagyományosan hosszabb tengelytávú autóval mennek, mint a főbb riválisok.

A holland tehetség szerint ugyanakkor ennek nincs nagy jelentősége. „Egyszerűen ilyen az autónk filozófiája, és mindig is ez volt a helyzet” – söpörte le az asztalról az elméletet, miszerint akár ez is a csapata kezére játszhat most hétvégén.

Hamilton ennek ellenére persze nem magukat tartja favoritnak, hanem Verstappenéket. „Ők mindig minket akarnak favoritokká tenni. Szerintem azonban Barcelonában egyértelműen előnyben voltak. Én személy szerint nem gondolnám magunkat fő esélyesnek, de nehéz megmondani. A legutóbbi futam alapján nem vagyunk favoritok, de talán most jobban fog menni.

