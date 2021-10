Van der Garde: „Verstappen jól használja a nyomást”

A 2021-es bajnokság egyre közelebb kerül az elkerülhetetlen végjátékhoz, de hét futammal a vége előtt még egyáltalán nem lehet megmondani, ki lesz a befutó. Az utóbbi szezonok dominálása után most Lewis Hamilton igazi kihívóra akadt Max Verstappen személyében.

A Red Bull-os már nagyon meg szeretné állítani a brit szériáját, és el szeretné hódítani első bajnoki sikerét, amelyre eddig elsősorban a gyengébb autója miatt nem volt reális sansza. Hamilton ezzel szemben persze a nyolcadikra hajt, melynek elérése újabb történelmi tett lenne.

A pályán zajló csattanások mellett viszont gyakran a pályán kívül is megy az oda-vissza játék, a pszichológiai hadviselés, melynek elsősorban Hamilton a nagy mestere. Miközben ugyan igyekeznek tagadni, de a nyomás a szezon előrehaladtával egyre csak nőni fog rajtuk.

Egyfajta „hidegháború” zajlik tehát a színfalak mögött, de Giedo van der Garde szerint Verstappen nem fog megroppanni a nyomás alatt. A korábbi Caterham-pilóta a RacingNews365-nek fejtette ki gondolatait.

„Ha a szezon végén is ilyen szoros lesz, akkor szükségük lesz a tapasztalatra is. Lewisnak előnye van a nyomás kezelése terén, mert már hétszer nyert, miközben Max még nem érte el ezt a mérföldkövet, ez pedig olyan nyomást jelent, amilyet még nem érzett korábban.”

„Miután azonban láttam őt Zandvoortban, ahol mindenki azt várta tőle, hogy nyerjen, ő nem adta meg magát a stressznek. Erős volt végig. Természetesen érzi a terhet, de ez néha hasznos is lehet. Pozitív irányba is át lehet ezt fordítani, és ő is ezt tette Hollandiában.”

„Mindenki neki szurkolt, és ő teljesített is. Az ő esetében látszólag jó, ha van rajta valamilyen nyomás” – zárta gondolatát Van der Garde, kinek szavai egybehangzanak a Red Bull csapatfőnökének, Christian Hornernek a szavaival, aki korábban szintén arról beszélt, hogy érzése szerint Verstappenre nem úgy hat a nyomás, mint másokra.

