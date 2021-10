Az F1-es csapatoknak tetszik a fiatal pilóták kötelező bevetése 2022-től

Mivel egyre kevesebb a tesztlehetőség, ezért az F1-be vágyóknak minden eddiginél kevesebb lehetőségük van megmutatni, hogy mit is tudnak valójában egy királykategóriás gép volánja mögött.

Az F1 pedig ezen szeretne javítani azzal, hogy mind a tíz istállót arra kötelezi, hogy 2022-ben legalább két pénteki szabadedzésen lehetőséget kell adniuk egy újoncnak. Ezek a tervek pedig talán meglepő módon egészen pozitívan csapódtak le a főnököknél.

„Mi teljes mértékben támogatjuk a következő évi sportszabályokat, melyek szerint két alkalommal lehetőséget kell adnunk fiatal versenyzőknek” – mondta Andreas Seidl. „Az év végi tesztet leszámítva nem igazán van más esélyük arra, hogy autóba üljenek.”

„Ezért a mi felelősségünk, hogy adjunk nekik időt erre. A későbbiekben akár még több alkalmat is támogatnánk. Ami pedig szintén jó, hogy mindenki számára kötelező, így senki sem kerül előnybe vagy hátrányba, szóval tetszik.”

A mercedeses Toto Wolff is hasonló véleményen van, mint német kollégája. „Ahogyan Andreas is mondta, meg kell adni a lehetőséget nekik, hogy kicsikét nagyobb nyomás alatt vezessenek egy-egy versenyhétvégén, és így lesz összehasonlítási alap is a garázs másik felével, együtt dolgozhatnak a csapattal, tehát én is támogatom ezt.”

A Red Bullról jól tudjuk, hogy mennyire szereti bedobni a mély vízbe a juniorjait, ez pedig egy újabb esély lehet nekik erre. „Mi a Red Bullnál sokat dolgozunk azon, hogy esélyt adjunk a fiatalságnak, és ez szerintem nem csak a versenyzőkre vonatkozik.”

„Bármi, amivel tapasztalatot szerezhetnek, csak jól jöhet. Reméljük, hogy elsősorban azonban a teljesítmény lesz a döntő és nem a pénztárca, de ettől még pozitívnak találom ezt a kezdeményezést” – fogalmazott Christian Horner.

