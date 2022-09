Újabb jelölt az Alpine-nál Alonso helyére? Érdekes tesztalanyuk lesz nemsokára

Ez lesz az első alkalom a most 51 éves pilóta számára, hogy egy modern F1-es autót vezethet azóta, hogy 2006-ban az utolsó futamát teljesítette a BMW Sauberrel a Hockenheimringen.

A lehetőséget a Canal+ csatornával ápolt kapcsolata révén kapta meg, és részben egyfajta megünneplése is lesz a világbajnoki címének, melyet a Renault-motoros Williamsszel szerzett még 1997-ben.

Villeneuve emellett a 2004-es szezon utolsó három versenyét az enstone-i bázisú alakulattal teljesítette Fernando Alonso csapattársaként, és két 10., valamint egy 11. helyet szerzett. Emellett a BAR Hondánál dolgozott Otmar Szafnauerrel, aki jelenleg az Alpine csapatfőnöke.

Az A521-et tavaly Alonso és Esteban Ocon vezette, és ez az autó, amellyel Ocon hazánkban futamgyőzelmet ért el, Alonso pedig harmadik lett Katarban, miközben idén Oscar Piastri és Jack Doohan is vezethette azt tesztelés céljából.

„A Canal+-nak köszönhetően jött létre, francia csapat, francia tévécsatorna, én pedig 25 éve nyertem Renault-val. Ez tehát ennek köszönhető elsősorban. Ez azonban a tavalyi autó lesz Monzában, és nem lehet őket lefojtani, szóval rendes köröket fogunk menni” – mondta Villeneuve a Motorsport.com-nak.

„Futottam három versenyt Fernandóval, szóval van már múltam a csapatnál, és akkor Alan Permane [jelenlegi sportigazgató] volt a mérnököm. Ez elképesztően izgalmas. Őrület. Jó lesz megérteni, mire képesek ezek az autók. A szimulátort már próbáltam. A mostani autók lassú tempónál nem a legjobbak, de nagy sebességnél lenyűgözőek.”

„Fontos lesz, hogy megfelelő legyen az ülésem. Pokoli lesz, mert a G-erők nagyon kemények. Szerencsére azonban hosszúak az egyenesek, így közben lehet pihenni!” A kanadai emellett azt is elismerte, hogy a mostani kormánykapcsolók már jóval bonyolultabbak, mint amikor ő utoljára versenyzett az F1-ben, de ettől függetlenül nem aggódik.

„Minden a megszokáson múlik. Mindig szerettem játszani, nem csak versenyjátékokkal, és ha megvannak a beidegződések, akkor bármire képes vagy. Akkor válik nehézzé, ha a kormányt kell nézegetned, és azon kell gondolkoznod, melyik gomb mire jó, ellenkező esetben viszont természetesen jön minden.”

Villeneuve a végén még kihangsúlyozta, hogy ő még most is aktív versenyzőként tekint magára. „Mindig is szerettem volna ezt csinálni. A célom az utóbbi időben a NASCAR volt. Miután versenyeztem Daytonában, kedvet kaptam egy egész szezonhoz. Most azonban nagyon lefoglalnak a TV-s kötelezettségek, így nincs időm igazán másra.”

A Canal+ kommentátora, Julien Febreau, aki szintén tapasztalt pilótának számít, ugyanúgy lehetőséget kap majd az A521 vezetésére Monzában, miközben a csapat az idei autót is pályára viszi egy filmes nap keretében. A két visszatérő pilóta ráadásul ezen a héten a Paul Ricard-on fog bemelegíteni az eseményre egy régebbi Lotus volánjánál.

